黃天牧：低利還要3~5年 明年保費漲聲再響起

7月保險新制上路後，保險業表面上似乎暫時進入休整期，但在金融大環境的驟變下，保險市場的改變，目前其實仍然處於進行式的狀態。其中，最需要觀察的是，明年保費可能再度調漲，而且這樣的跡象愈來愈明顯。

金管會主委黃天牧最近接受彭博社專訪時表示，偏低的利率至少會延續3到5年，並將成為新常態，金融業者和金融監理都必須學習與之共存。黃天牧的預言，不僅攸關業者，連保戶都要學習如何因應低利環境。

事實上，低利的一大現象就是資金氾濫成災，但現在卻只在金融跟資本市場上看到效果，例如，不管經濟成長率多麼糟、不管疫情是否二度爆發，股市依舊漲個不停，完全跟現實生活脫節。這種情形表面上跟保戶沒有直接關係，不過，資金氾濫的波浪卻已觸及保險市場。

中央銀行6月沒有再降息，但最近一期受財政部委託標售250億元5年期公債，最高得標利率卻只剩0.333％，創下歷史新低。避險資金大量轉進台債，5年與10年債券的殖利率全都跌到歷史谷底，原因就是市場閒置資金氾濫，積極進場搶標，進而使得次級市場5年、10年債券殖利率，跟著同步下探新低。

相較於其他國家實施零利率或負利率，台灣利率其實還維持在不算太低的水準，造成熱錢一直湧入，台幣匯率也不斷走升，央行為了阻升，直接在市場放出台幣，市場的流動貨幣就因此更多，錢沒處去，就往債市跑，債券利率也就跟著創新低。

對於保戶來說，保單的利率都跟公債殖利率息息相關。以利變保單的宣告利率來說，主要就是參考各保單幣別相關的10年期次級公債殖利率而訂定，當公債利率下滑，保險公司報酬減少，就會調降宣告利率，進而影響保戶的回饋金。

另外，為了讓壽險業穩健經營，保單新契約的責任準備金利率，也都要適時反映市場利率，因此也會參考各幣別次級市場公債殖利率走勢。一樣的道理，當次級市場公債殖利率走低，責任準備金利率也會跟著往下，保費就會反方向變得更貴。

以目前的利率走勢來看，不僅如黃天牧所預言，3~5年可能都處於低利環境，而且現在的利率水準可能還沒走到底，除了宣告利率仍存在下調的風險外，責任準備金利率年底還有可能再檢討一波，屆時也有可能會造成明年保費再漲一輪。

文章來源：好險網