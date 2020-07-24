保健食品非醫療必要用品 實支實付不理賠

民眾看病住院習慣買保健食品來服用，希望康復的速度快一點，但這類健康食品不是藥品，即使吃了有效，也無法申請實支實付醫療險理賠。

有位民眾108年1月8日以自己為要、被保險人，向保險公司投保終身健康險， 附加醫療費用健康險附約，之後該民眾騎車跌倒，頭部外傷併有腦震盪，到醫院住院7天，出院後自費購買的「關立固」保健食品服用，費用2萬3,880元，之後一起向保險公司申請理賠，「關立固」部分被保險公司拒絕給付。

保險公司認為，該保單住院醫療費用保險金的給付約定，限於醫師指示用藥及處方藥，但該保戶因住院自費買的「關立固」，成分、功效為保健食品，並無衛福部食品藥物管理署的西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證，也不是保戶住院或門診手術期間內所發生。

因此，該保戶因傷害住院7天的住院收據金額2萬9,970元，其中自費關立固2萬3,880 元為保健食品，不予給付。扣除關立固，保戶若採日額方式，可獲得1萬1,760 元理賠金，若採實支實付僅能給付6,090元，最後以日額型支付。

金融消費評議中心專業醫療顧問認為，關立固非藥品，是一種緩解退化性關節炎的保健食品，不僅不是住院期間治療所必須，也非一般醫療常規或準則建議使用，可以認定關立固並非一般醫師指定用藥，也非讓保戶住院期間的治療用藥。換言之，保險公司依合約剔除該健康食品的實支實付理賠，並沒有違誤。

文章來源：好險網

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