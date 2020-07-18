甲乙丙丁四種車險差在哪？一表秒懂！

暑假旅遊旺季來到，全家開車出遊方便又溫馨，但車子也很需要做好保障，才能更安心出門。車體損失險保障範圍就是愛車的毀損賠償，又可分為甲式、乙式、丙式、丁式（限額車對車碰撞險）四種。投保車體損失險都無車齡限制，車主在選擇車險時，可以將車齡、駕駛經驗、汽車停放場所及個人經濟能力等因素去做考量。

甲式車險

甲式涵蓋的保障範圍最廣，不管是碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物、墜落物、第三者非善意行為等不明原因，全部都可以得到保障，像是車子停在路上不知道被誰被刮花，也只有甲式車險可以理賠。

甲式車險保障範圍最廣，相對地保費也最貴，年保費在6~8萬之間，適合新車、昂貴名車或是超跑車主投保。

乙式車險

與甲式車險的不同，僅在於不包含「第三者非善意行為等不明原因」，其他項目如碰碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物、墜落物等情況都可以得到理賠，而且保費只要甲式車險的一半。

乙式車險的保障範圍算是很廣了，如果有固定安全的停車場所，5年以內的新車車主可以選擇承保乙式車險，有保障也顧荷包。

丙式車險

保障範圍為車對車的碰撞，常見的二車碰撞、擦撞等交通事故都在理賠範圍內，保費相較甲、乙車險經濟實惠，若車子年齡已逐漸大了，或是開車穩定的優良駕駛，想要省保費就可以選擇丙式車險。

丁式車險

丁式車險保障範圍與丙式車險相同，但唯一不同的是「限額保障」，丙式車險理賠金額計算是以車輛重置價值扣除年度折舊來認定保額，丁式則是直接約定保額，理賠金額依約不同，在5~20萬元之間都有。

想要擁有丙式的保障範圍卻因愛車車齡已高，不願花太多保險費用，丁式車險式最好的選擇。

文章來源：好險網

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