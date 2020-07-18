買到賺到 下半年唯一不漲價的保單就是它

想要擁有基本保障，卻又不想負擔太高額保費，小額終老保險就可以達成以上需求，金管會從去（2019）年中旬放寬小額終老保險的投保限制之後，造成小額終老保險在去年下半年熱賣，但今年銷售力道減緩，前5月僅售出2.9萬件、新契約保費則有5.4億元。

金管會從2016年開始推動小額終老保險，與一般終身壽險比較可省下約二至三成保費，為了讓更多人享受到基本保障，金管會更放寬投保限制，2019年7月起將保額從30萬元放寬至50萬元，購買件數限制從一生1件放寬為2件，一年期傷害保險附約保額最高從2萬元提高至10萬元，條件放寬造成小額終老保險大賣。

據金管會統計，2019年上半年小額終老保險賣出2萬6,458件，7月放寬條件後件數大增至5萬7,638件、成長117%；新契約保費也從4億2,845萬元大幅成長至9億6959萬元。

但今年開始，小額終老保險的銷售熱度明顯減緩，截至今年5月底止，小額終老保險售出2萬9,113件、新契約保費為5億4,080萬元。自開辦以來累積已銷售75億9,262萬元，今年可望達成80億元大關。

以性質來看，小額終老保險是一張社會保險，保費便宜、不敷成本，但一人限購2張、保額50萬元。講白了，保險公司賣這張保單目的就是要理賠，理賠的愈多、虧的愈大，因此金管會給予賣得好的保險公司獎勵，藉此鼓勵業者多多推廣。

對業務員來說，由於保戶買小額終老保險是買到賺到，加上下半年就這張保單沒漲價，是很容易與客戶互動的話題，可以當成政府政策的訊息跟客戶分享，同時誘發其他險種投保的意願，照顧客戶還能賺取佣金。

文章來源：好險網

延伸閱讀

小額終老保單 風靡中南部

三核心規劃 退休才安心

獨》7月保單漲價潮中 有種保單確定不漲價