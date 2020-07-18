無辜被肇事逃逸 受害人這樣做有得賠

國旅發燒，車禍意外頻傳！金管會表示，為保障汽、機車交通事故受害人的權益，民國87年開始，強制規定汽、機車所有人投保強制險，並成立「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，如果是因未投保強制汽車責任保險，或肇事逃逸的汽車所造成的車禍事故受害人或其遺屬，都可以請領補償金。

金管會表示，交通事故中，肇事汽車逃離現場，導致受害人或其家屬找不到加害人賠償的類似案件，時有所聞。強制汽車責任保險法對於這些受害人權益，目前已有保障的機制，假如民眾遭這些肇事逃逸的汽車撞擊，導致發生死傷，受害人或其遺屬可向汽車交通事故特別補償基金申請補償金。特別補償基金於給付補償金額後，會依法代位向肇事者追償。

根據金管會統計，國內汽機車駕駛人投保強制汽機車險的汽車投保率已達100.17%，機車也有83.54%，合計有效保費件數已達到1,984萬餘件，其中汽車有814萬餘件、機車有1,170萬件。

另外，特別補償基金從87年實施之後，截至今年4月底止，累計已有5萬8,347件獲得補償，包括汽車3萬702件及機車2萬7,645件；金額達106億元，其中汽車68.6億元及機車37.5億元。

根據法規內容，肇事逃逸造成的交通事故受害情形，包括醫療、死亡、失能等，死殘理賠上限200萬元，而醫療上限20萬元。

金管會提醒，交通事故相關證明文件為申請補償金的重要文件，受害人發生車禍時，應立即報警處理，除當場取得當事人登記聯單外，於事故發生7日後，可向處理相關單位，申請提供道路交通事故現場圖、現場照片，並於事故發生30日後，申請提供「道路交通事故初步分析研判表」。

此外，受害人或其遺屬另應檢具身分證明文件、診斷證明書及醫療費用收據或死亡證明書等相關文件。

文章來源：好險網

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