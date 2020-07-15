印尼踩雷 國壽：6月已認損且獲利仍成長34％

國泰人壽參股的印尼Mayapada銀行，因有授信戶涉入當地弊案恐生逾放，國泰人壽15日表示，已在6月「估計可能損失並認列權益法投資損失」；據國泰金控先前公告，國壽6月稅後獲利65.2億元，累計上半年稅後賺263.9億元，仍是比去年同期成長34％，且國泰金上半年稅後獲利392.9億元，成長15.6％，拿下今年前半場獲利王。

國壽引述印尼當地新聞表示，該授信客戶（Benny）因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪污、洗錢等罪名起訴，尚未定讞，該客戶及其名下企業與Mayapada銀行在內的多家印尼銀行都有往來，在事件爆發前都還款正常，且放款都有土地等擔保品，授信流程亦依法辦理，並非「詐貸案」。

Benny案在2019年底就已在印尼當地爆發，該客戶亦在今年初已被印尼官方拘提到案，國壽表示，都有密切關注此案發展，並在今年6月的財報中，評估可能損失金額，並依投資37.33％的權益法認列投資損失，也就是此案對國壽的影響已在6月獲利中顯現，但國壽6月單月仍是稅後賺65.2億元，是壽險業該月獲利第一名。

但由於涉及客戶個資、印尼金融市場穩定及此案仍在調查進行中，所以國壽表示，不方便揭露確切授信金額，但強調已認列適當金額的損失。未來印尼司法判決結果亦會影響客戶還款情況，及擔保品價值等，最終損失金額或可能收回金額仍不確定。

另外，即Mayapada銀行因為金檢被發現有授信疏失，加上新冠肺炎疫情影響，造成存款流失，Mayapada已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，國壽表示，將持續密切監督後續發展。

國壽亦強調，目前持有Mayapada銀行37.3％的股權，低於控制股東Tahir家族，依該銀行公告Tahir已存入4.5兆印尼盾（約新台幣99億元）做為該行增資準備。另外有關外電報載國壽擬增持股權，國壽強調內部尚在討論，如有相關股權規劃，依法需經董事會及金管會等核准，希望投資人依國泰金正式公告為依據。

延伸閱讀

國壽投資印尼遇詐貸？保險局：可承擔範圍