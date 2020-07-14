台壽LINE上線 嶄新數位服務

秉持以客戶為中心，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽善用數位科技提升客戶服務接點，積極提升客戶體驗，推出保險業界功能最完備「台灣人壽LINE官方帳號」，將數位接軌服務推向嶄新境界，提供「即時掌上服務」，讓台灣人壽逐步成為最為客戶著想的保險公司。

台灣人壽即日起推出「台灣人壽LINE官方帳號」，訴求「阿龍LINE隨行 服務隨時行」，秉持「yes you CAN」的服務精神，功能涵蓋三大特色：便利（Convenient）、專業（Advisory）、通知（Notice），讓數位保險一站到位。

LINE官方帳號與個人化保單服務結合，保戶完成LINE綁定後，即享有即時便利的貼身保險服務，成為後疫情時代保險服務新選擇。

台灣人壽LINE官方帳號有四大亮點，一是業界最完整個人化通知，提供12類最完整個人化保險服務通知，讓客戶安心權益不漏接。二是專業顧問諮詢一鍵找，一鍵即可找到專業顧問，任何保險問題、保障規劃都能尋求協助，提供有溫度且即時的數位服務。

三是預約旅平險專人打給我：平安Call Call卡會員可使用LINE預約投保旅平險，專人致電會員協助全家投保旅平險，省時省力又不費心思。四是豐富資訊即時掌握，線上就可完成十項隨時可查及六項便利申請，投保、繳費、借款、理賠、保單變更等完整各項保單查詢及申請服務，服務隨時行。

為慶祝台灣人壽LINE官方帳號上線，即日起至8月13日將台灣人壽LINE官方帳號加為好友，即可免費獲得阿龍貼圖。

為了回饋保戶，即日起加入台灣人壽LINE官方帳號好友並且綁定申請個人化服務，有機會可以獲得Switch、AirPods Pro、阿龍周邊商品等多項驚喜好禮，只要於LINE官方帳號內搜尋「台灣人壽」、或鍵入「@taiwanlife」成為台灣人壽LINE好友，即可以與阿龍逗陣LINE作伙。