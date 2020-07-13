壽險上半年新契約保費 11年同期新低

7月1日壽險業D-Day，雖然讓6月微幅出現停售效應，但壽險業者估算，最終新契約保費應只有940億元上下，比5月多賣280多億元，增幅42％多，但上半年壽險新契約保費僅約4,718億元左右，比去年上半年衰退逾33％，創下11年來同期新低。

2019年上半年，壽險新契約保費有7,089億元，富邦人壽、國泰人壽及南山人壽等三家壽險公司上半年新契約保費就破千億元，另外如中國人壽、新光人壽、台灣人壽與法國巴黎人壽都有400～800億元以上的新契約保費進帳。

2020年上半年，即便知道7月1日責任準備金利率要調降，新台幣降1碼（0.25百分點）、美元降2碼，同時要實施死亡門檻法則及宣告利率平穩機制等，醫療險及儲蓄險6月的確出現一些停售效應，但相較往年的停售力道弱很多，6月沒有一家賣破200億元，單月第一名是國壽的180億元，第二是南山人壽119億元，第三是新壽的117億元，其餘公司都低於百億元。

上半年壽險公司亦沒有一家新契約保費破千億元，第一名是國壽837億元，比2019年同期衰退20％以上，國壽主要是靠投資型保單撐盤，今年第二季國壽宣告利率亦相對比較積極。上半年第二名是富邦人壽，今年在宣告利率上相對保守，上半年新契約保費614億元，同比衰退47.5％以上，代表富邦在低利率環境下，有控制新錢流入速度。

第三名是今年上半年完全無法銷售新投資型保單的南山人壽，還有589億元的新契約業績，同比衰退41％以上；今年前六大壽險新契約保費差距極小，第四名是新壽的436億元，中壽以388億元排名第五，台壽則是以361億元排第六，也都是衰退2～5成以上。

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