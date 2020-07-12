銀行保險通路保費懸崖態勢 下半年估續擴大

壽險新制對壽險市場來說是喜憂參半，因保險回歸保障本質，保險公司財務結構更穩健，但卻衝擊銀行保險通路，其初年度保費貢獻創近10年新低。專家預估，銀行下半年保費懸崖態勢，恐持續擴大。

7月起，壽險業多項保險新制上路，包括調降壽險業各幣別新契約責任準備金利率、提高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、合約服務邊際（CSM）不得為負值以及要求販售給65歲以上長者含有解約金的保單，必須全程錄音或錄影等。

根據壽險公會6月中旬統計，整體壽險業今年前5月初年度保費收入為新台幣3253億元，年衰退幅度達40%，新制還未上路，壽險市場已先跳入「保費懸崖」。

細分初年度保費在各通路業績占比，依序為銀行經代保代占48.43%、壽險公司占40.81%、傳統保險經紀人與保險代理人占10.76%。銀行通路初年度保費收入占比雖然是最高，但此數據卻是創下近10年來新低。

政大風保系主任彭金隆表示，新政策上路對整體壽險市場的殺傷力確實不小，其中，銀行保險通路主要以銷售新保單為主力，其初年度保費收入在所有通路當中占比最高，預料新制對銀行保險通路的衝擊，會比壽險公司端更為「悲觀」。

壽險公司主管說，儘管保險公司也面臨舊保單停售、下架潮，且因應新制上路，內部要重新精算、調整商品結構，保費也將進一步調漲，衝擊保費收入，但他認為，壽險業務員因受過教育訓練，對於銷售各類型保險、提供的保戶服務較為完整，相較於銀行端理專，較不易產生銷售爭議。

一名銀行主管也坦言，「銀行過去以賣儲蓄險最大宗，今年在銷售保險這一部分的確遇到了很大的壓力。」

他說，從儲蓄險轉攻保障型、投資型保單，銀行理專仍需要一段適應期。另外，金管會祭出銀行保險規管政策，包括限制銀行的授信、存匯款部門人員，賣儲蓄險或投資型保單不可領取保險佣金等，也降低了行員的推廣意願，進一步加重財富管理業績壓力。

政大銀行保險研究發展中心也預估，今年銀行通路的保費收入規模會顯著衰退3至5成左右，且綜合專家、學者分析，若銀行銷售端沒有快速恢復，調整服務模式，預料下半年保費懸崖的態勢恐持續擴大，且對整體壽險市場初年度保費收入貢獻，預料下滑近1成左右。