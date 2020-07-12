保德信人壽未如預期開標 售價恐驚爆市場

台灣保德信人壽出售案，原訂6月底宣布得標者，卻至今仍無消息，傳出是二大買家仍在作最後努力，還有買家表達強烈意願、「加價購」，傳聞保德信人壽的賣價已上看90~100億元，極可能成為台灣首宗賣價高於淨值的人壽公司出售案。

美商保德信人壽因為全球布局考量，要出售全球幾處子公司，轉往人口紅利較大的新興市場，如波蘭、義大利、南韓、台灣的據點即在出售名單上，南韓保德信人壽在2020年4月以淨值80％的價格賣給私募基金，台灣保德信人壽亦在2月傳出要接觸潛在買家，6月初完成出價，實地查核的基礎是2019年底及今年首季的財報，保德信人壽2019年底淨值是90.2億元，今年首季則因新冠肺炎疫情造成股債下跌，淨值降至71.84億元。

若參考南韓的價格，則台灣保德信人壽出售價約在57~72億元之間，據市場人士透露，6月的三家出價買家即聯邦銀行、台新金控與第一金控，出價較低是聯邦銀行，約在45億元上下，第二高是台新銀約在60億元上下，令人意外的是出價最高的是具有公股色彩的第一金，傳出是90~100億元之間，讓市場都覺得「不可思議」。

知情人士亦透露，保德信人壽的財顧在6月初出價後，還有再次通知第二及第三順位買家，即詢問台新金與聯邦銀「要不要加價」，暗示與第一高價間有「很大一段距離」，台新金即有再努力的意願，聯邦銀行在評估後，即未再加價。

由於保德信人壽出售案並不是價高者得，是綜合評分最高者得標，包括出價、員工安置方案、企業形象、主管機關核准的可能性、經營團隊、股東結構及增資能力等，同時保德信人壽及財顧亦有去請教金管會審查壽險公司買家的相關標準及程序，了解主管機關監理的重點，金管會在前主委顧立委時任公開表示，買家不得是私募基金，買家要有永續經營意願、能力與條件。

新接任的金管會主委黃天牧亦表示要比照南山人壽出售時的五審查條件，一是必須承諾保戶權益100％不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；二是資金來源必須符合我國法令規定及具財務健全性；三是必須有專業能力經營保險業；四是長期經營承諾，如潤成投資承諾十年內不出售經營權，之後亦有承諾七年者；五是必須有財務能力因應未來增資需求，如接軌IFRS17需要增提準備金等問題。

金管會表示，這些保德信人壽及其財顧都「非常清楚」，且強調其最後拍板者並不在台灣，有相對獨立性，只是原本承諾金管會在端午節前後開標的保德信，目前仍未向金管會報告最終買家，金管會也不便了解原因。

6月下旬台灣保德信人壽內部及壽險市場都已傳開第一順位買家是第一金控，馬上市場就有人質疑公股金控出高價，可能被立法院質疑及會要求財政部強化公股獲利要求等，若交易案拖到立法院開議後再送審，就可能出現變數與阻撓；亦有消息傳出第一金是銜命出價，若政策風向轉變，買家即可能變人，另外就是公股薪資水準、企業文化與保德信人壽間是否有落差，都是近期傳出的變數。

市場人士分析，第一金是民營化公股金控，企業形象已加分，加上第一金獲利能力一向不錯，且有第一金人壽的經營經驗與團隊，增資能力亦沒問題，若出價亦高，在綜合評分上的確可能拿高分；反觀台新金控仍有彰化銀行問題，被銀行局公開表達台新金在申請轉投資時會被檢視，是否要增資或出售彰銀持股，聯邦銀行則已不再加價，暫時不在競爭名單上，但若鷸蚌相爭，前二家都退出，亦不排除也可能是聯邦銀得利。

金管會目前亦緊盯此標案，希望保德信人壽能選出合適、可長期穩健經營的買家，避免標案橫生枝節，無法一次完成，就可能影響保戶及從業人員信心。