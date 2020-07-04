溫網因疫情獲賠41.5億 明年保險公司拒賣保單

受到新冠肺炎影響，溫布頓網球錦標賽在4月取消，全英草地網球俱樂部（AELTC）有購買全球疫情取消險，將可以得到1.14億英鎊（約新台幣41.5億元）的保險理賠金。但俱樂部執行長指出，這種疫情取消險明年將會絕跡。

英國衛報報導，即將卸任的AELTC執行長Richard Lewis表示，AELTC的財務部門正在與10多家保險公司進行索賠。俱樂部在四月錦標賽取消後，要求賠償1.14億英鎊，這是第二次世界大戰以來的第一次。

Richard Lewis透露，理賠金額是是逐項檢查的，包含成本、支出、收入等所有短缺，不論是否在理賠範圍，都要逐一計算，過程非常耗時且費力，最終結果要幾個月後才能得知。

AELTC每年向草坪網球協會（LTA）提供4000萬英鎊（約新台幣10.57億元）撥款，在很大程度上得到了保障，沒有因取消賽事受到嚴重影響。Lewis說，AELTC在財務上非常穩定，它們受到很好的保護。

其他賽事都沒有採取預防措施來防範諸如新冠病毒之類的全球傳染病，但Lewis表示，明年將無法繼續獲得保障。因為接連而至的SARS、豬瘟、新冠病毒之類的傳染病，越來越頻繁，保險公司也不願意再繼續承保這種全球疫情取消險。

但Lewis認為，在疫情之後不久，賽事重新舉行還是可以獲得市場回報。因此，雖然明年不會有保險，但從中期來看，因為AELTC獲得了保險理賠，疫情就不會對它們產生長期影響。

文章來源：好險網

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