被保險人不能隨意變更 夫妻離婚也沒得改

要保人變更要小心財產贈與的問題，相對的，保單的被保險人如果沒有取得保險公司同意，就不能任意變更，因為被保險人的變更，本質上已是成立新的保險契約，而非原有保險契約的變更，目前在保單條款及保險法上，都沒有變更被保險人的約定或規定。

有位民眾以自身為要保人及「主被保險人」，並將太太及子女列為「從被保險人」，於79年1月23日向保險公司投保防癌終身壽險的家庭保險，保額50萬元。89年太太先向保險公司申請將要保人變更為自己，91年夫妻離婚後，又向保險公司申請更改「主被保險人」。

太太變更「主被保險人」的理由是，當初是以家庭保單為名義投保， 保障對象是家庭所有成員，決定投保跟支付保費的人都是太太本人，申請變更「主被保險人」是要確保自己的權益。不過，保險公司並不同意變更請求。

保險公司表示，家庭保單中受保障的配偶，自婚姻關係消滅時起，就喪失「從被保險人」資格；家庭保險單中受保障的子女，從被收養、結婚或年滿23歲起，也喪失「從被保險人」資格。

另外，人身保險的標的是被保險人的生命、身體、健康等，在保費精算上，也跟被保險人的年齡、健康、職業等條件息息相關，如果想變更被保險人，將導致保險標的變更，連帶保險費也需從新計算。太太既然已是要保人，可行使要保人的相關權利，以維護自身權益，但無法變更被保險人。這名太太因而再向金融消費評議中心申訴。

金融消費評議中心指出，契約當事人想變更契約主體，必須經雙方契約當事人的同意才行。程序上，須由要保人書面親簽提出申請變更，並須保險公司同意，再批註於保險單上，才生效力。如果變更申請遭保險公司拒絕，基於契約自由原則，被保險人就無法變更。

文章來源：好險網

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