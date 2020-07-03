擴大紓困 新壽調降保單借款利率

受新冠肺炎疫情衝擊影響，失業率飆高、無薪假人數衝破2萬人，壽險公司共體時艱。新光人壽3日指出，為體恤保戶，繼2020年6月推出最低1%超低利率「防疫關懷」台幣保單借款專案後，7月再推「防疫紓困」保單借款利率調降2碼(-0.5%)專案，以協助保戶度過經濟難關。

主計總處公布4月失業率衝破4%，創近7年同月新高，且失業人數達48.1萬人，其中關廠失業人數月增3.6萬人，月增數為金融海嘯以來新高紀錄。

此外，根據勞動部發布最新無薪假統計顯示，實施無薪假企業家數已來到1,189家，創下史上最高紀錄，人數也破2萬關卡，也是自金融危機以來最多。

新光人壽指出，「防疫紓困」保單借款利率調降專案，辦理期間自109年7月1日起至109年8月31日截止，特別針對「已辦理保單借款」的防疫相關醫療人員、已領取政府急難紓困補助者或貸款者、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假符合一定紓困資格條件等保戶。

只要提出政府紓困補助、貸款等各項相關證明文件並填具本專案約定書，其原保單借款利率自約定日期(辦理期間內)起半年內可減2碼(-0.5%)，以減輕保戶財務負擔，半年後即恢復原保單借款利率計息。本專案不得與其他保單借款優惠專案併用。

新壽指出，面對今年新冠肺炎大疫情，新壽始終站在保戶的立場，因應各種疫考，從商品面到服務面，推出各種保障關懷措施，包含開放18張現售健康險取消法定傳染病30日等待期，推出獨家空污保單「新光人壽非常安心醫療終身健康保險」（以下簡稱「非常安心」），提供保戶規劃長期防護的創新選擇，以及不定期推出低利率保單借款方案，以陪伴保戶面對種種難關。