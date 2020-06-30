7/1新開放 網路投保多出五通路二保單

7月1日起壽險業網路投保可以買退休用投資型年金。保險局30日公告，開放保險業網路投保商品增加投資型年金，但有六大限制，即限20~50歲且要保人與被險人同一人才能投保；限新台幣收付且非費用後收型；繳費方式限月繳，且全壽險業合計月繳金額不得逾2.5萬元；保單給付僅限分期給付年金；不得附保證；連結基金數不得超過3個。

同時，保險局也開放產險業網路投保增加「向海致敬」的海域綜合保險。

7月1日起，保險業也多出五大網路行銷通路，一是可與銷售旅遊商品的網路平台或APP合作，推展旅遊相關保險；二是與行動裝置製造業者的官方網站、直營店或經銷商，合作推廣行動裝置保險；三是跟中華郵政的官方網站或網路平台，合作推廣房貸業務相關的火災及地震保險。

四與電動機車製造業者的官方網站或APP，合作推廣UBI (Usage Based Insurance)機車車體損失保險、UBI機車第三人責任保險及其附加保險商品；五是透過提供糖尿病服務管理平臺業者的網路平臺或APP，合作推廣糖尿病患者健康保險。

保險局強調，保險業與這些異業網站合作賣保單，就必須確保這些網站符合保險業相關規定，揭露資訊與符合相關資訊安全。

壽險業者與保險局討論多時，希望爭取網路投保要增加投資型保單，保險局終於在6月底開放，卻是先以「試水溫」方式，僅先開放最簡單、且以退休需求為主的投資型年金，網路投保投資型年金必須是要保人與被保險人同一人，年齡限20~50歲才能用網路買投資型年金，即高齡者不在開放之列。

二是繳費方式只能月繳，且要小額，也就是不能躉繳或彈性繳一大筆保費投資，同時在網路上若買了很多張投資型年金，合計月繳保費也不能逾2.5萬元，超過者，壽險公司不得再核保，保險局表示，壽險公會將會建置通報系統，控管月繳保費。

三是連結標的必須簡單，最多不逾三檔基金，不能連結目標到期型基金，不得是附保證給付、不能是費用後收型保單；由於基金最多不得逾三個，保險局表示，各壽險公司應會慎選績效表現好的基金供保戶長期投資，累積退休金。

四是給付也要符合退休目的，即只能分期給付年金，保戶不能一次領取保險金。

保險局表示，網路投保投資型年金，沒有業務員或理專誘導，保戶可以自行評估思考，且附加費用也會比較低，即幾乎所有保費都是投入基金，用來累積退休金，各壽險公司事後也會打電話確認保戶投保意願。

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