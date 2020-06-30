保險區塊鏈聯盟7/1上線試辦 11家公司連動

保險區塊鏈聯盟將上路試辦。由11家產壽險公司合組的「 保全／理賠聯盟鏈」，7月1日將開始試辦，保單要保人可辦理線上資料變更，及受益人可在線上辦理健康險與傷害險的醫療理賠，只要向11家中的一家申請，資料馬上連動到其他亦有承保同一要保人或被保險人的保單，可大幅節省保戶的申請時間。

富邦人壽表示，此聯盟意味著台灣保險區塊鏈技術大躍進、進入嶄新紀元。

由於是先試辦六個月，確定沒有問題，才會繼續擴大範圍，而11家先導保險公司即新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險；國泰與富邦都有二家公司參與試辦，而新壽則是小組召集人。

富邦人壽指出，這個使用區塊鏈技術搭建「保險業保全／理賠聯盟鏈」，7月1日正式上線試辦，民眾只要在上述其中一家保險公司線上辦理保全契約變更，資料就會推播到同一保戶在線上其他10家保險公司的保單，所有資訊將同步更新，理賠同樣適用，保戶可省下一家一家保險公司申請的時間，也不會漏掉哪一張保單忘了變更或申請。

舉例來說，例如富邦人壽保單的要保人要變更保單地址，但這位要保人同時也是國壽、新壽的保戶，7月1日後只要上線改富邦人壽的保單資料，就會通過「聯盟鏈」，直接完成國壽與新壽保單的地址變更。

聯盟鏈試辦的範圍即就是要保人辦理保單變更地址、電話及電子郵件等保單保全業務，及受益人辦理健康險（醫療險）、傷害險（即俗稱意外險）的醫療理賠，但團險與旅平險則排除在外。

富邦人壽表示，保全服務無申辦條件限制，理賠服務則需年滿20歲的保戶且受益人須為本人的帳戶，富邦人壽為負起充分說明的責任，保戶必須透過業務員協助申辦此服務，若已具備交易會員資格的保戶，則可自行透過「手機e方便」APP申辦。

聯盟區塊鏈技術結合富邦人壽多項行動服務，包括：「手機e方便」APP線上交易功能、「行動保全」APP申請基本資料變更，以及「理賠easy pay」提出之醫療險理賠申請，皆能簡化申請流程，讓保戶享有「不分產壽險、一次申請、多家受理」的便利服務。