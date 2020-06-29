應漲保費？產險業：進口車險費率明顯不足

科技進步，但產險保費沒有跟著「進步」。富邦產險資深副總林承斌29日表示，數位科技發展，東西越作越小、但價值卻越來越高，如車險為例，過去零件毀損是以「修復」為原則，但現在進口車零件「模組化」，一換是整套要換掉，如安全桿撞壞，過去是四、五千元即可修好，現在要連車燈、電子系統全換，一組是數十萬元，「進口車費率明顯不足」。

金管會主委黃天牧29日親自主持第二場金融科發展會議，由金控、銀行、證券、保險等業者參與。

其中產險業者如兆豐產險、國泰產險及富邦產險等都表示，科技發展影響民眾生活形態，如共享汽機車、美食外送平台等，產險商品也朝碎片化、個人化發展，顛覆過去產險損害評估、實支實付的觀念，如國泰產總經理陳萬祥則表示，現在是時間、標的碎片化，即保障不再是一年、一個月，可能是一小時，在異業結盟上，很多理賠無法再為了五百、一千元的損失去實地勘查，盼金管會可以更開放的態度，支持產險業者創新。

富邦產林承斌則指出，產險損失頻率與損失幅度隨數位科技改變中，即便損失頻率相同，但損失幅度卻變大，以汽車產業為例，過去車險理賠零件都是採「修復」方式，在零件模組化後，是改為「重置」，即全部換一組新的，「損失率提升是非常明顯趨勢」。

雖然保險局每年仍是讓產險業者檢視過去一年的費率，去調整車險保費，但建議是否可加入趨勢發展，即車險零件越來越貴，如前檔損壞，過去是賠四、五千元，現在連車燈、電子系統等全換一組，進口車安全桿一換是好幾十萬元，折損金額不同，讓進口車費率是明顯不足，且舊車的折舊率也偏高，車險費率已明顯受科技進步影響，目前保發中心的資料庫已不足以支撐車險費率，建議金管會是否允許運用大數據模型，產生費率以支持新保單。

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