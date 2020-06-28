元大人壽 推動實習生保險素養養成計畫

元大人壽為了讓保險相關科系的學子更了解保險公司之運作，自2014年起即與大專院校合作，提供學生實習機會，為了讓即將就業的新鮮人更瞭解保險公司的全貌，更推動「實習生保險素養養成計畫」，除了工作歷練，期許這些年輕生命瞭解到保險的本質，未來可在國人保障普遍明顯不足下，幫助建立正確的保險觀念，建構自己的人生保障。

元大人壽自2019年第三季即針對內勤實習生展開為期十個月、共計20堂的保險素養課程，邀請了公司內主管及六位具備MDRT（百萬圓桌）資格高績效壽險顧問擔任講師，結合作業端與銷售端，讓實習生認識保險公司。

讓他們了解每一張保單都是對保戶的承諾，都是從壽險顧問在第一線瞭解客戶的需求後，經由投保、核保、製單、寄送保單等流程，在各個部門與壽險顧問相互緊密合作下，方能將保單順利送到保戶手中，提供安心長久的保障。

除說明保險公司的運作，更提供課堂學習，透過家庭財務安全與風險管理、保障缺口分析、解決方案、個案研討、稅務實務等面向，讓學員及早認識風險、強化保險保障觀念，讓這群未來社會菁英除了對自己選擇的保險業有更深刻的認識，對自己的職涯發展多一分篤定。

在「實習生保險素養養成計畫」課程的結業典禮上，許多學員都給予正面的肯定。有學員表示，這系列課程就是元大人壽經營理念「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的展現，可以幫助自己辨認人生中的各種風險，讓自己深刻體會到保險的重要性，也瞭解保險的功能就是保障。

元大人壽多年來持續聚焦於保障型與高齡化商品，持續開發滿足國人生活、醫療、照護需求之保障型商品，強調保險商品應回歸保障本質。未來也將持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，展現元大人壽永續經營的決心，以呼應「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值。