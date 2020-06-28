台灣純網路保險公司 還不成熟

台灣何時可能出現純網路保險公司？壽險業者預估「五年內可能都看不到」，一是純網路保險公司仍未見可獲利模式或案例，二是國內法規對網路投保商品仍有諸多限制，壽險業者預估現有保險公司推動虛實整合的網路投保業務，反而比較可能成功。

金管會主委黃天牧雖對純網路保險公司持開放態度，但也訂了五大前提，一是先確定今年第四季純網銀上路可發揮鯰魚效應，且運作及資安無虞，二是看現行保險公司網路投保，是否已可滿足網民的需求；三是確定社會大眾期待純網路保險公司開放，四是各國是否都紛紛開放純網路保險公司；五是金管會確定監理能力跟得上，五大前提都齊備，金管會才可能宣布開放。

壽險業者分析，目前如美國、日本、大陸及香港都允許開設純網路保險公司，但就市場特性而言，台灣比較像日本市場，而日本開放多年，純網路保險公司的保費市占率也僅2％；金管會更指出日本純網路壽險公司LifeNet自2008年開業以來，至今沒有獲利。壽險公司若無法獲利，會影響股東增資意願，財務結構即可能弱化，金融監理單位就會「憂心」。

台灣目前仍未開放純網路保險公司，就連保險業的網路投保業務，產險採負面表列，大部分商品都已開放網路投保，壽險是正面表列，目前僅利變年金、旅平險、定期壽險、養老險、傷害險等較簡易的商品可在網路投保，在討論一年多後，保險局近期才打算開放網路投保投資型年金，且是連結簡單基金平台的模式，類全委、目標到期期金都未在開放之列。

2019年因為各公司測試網投利變年金的威力，宣告利率一度到2.76％，全年網路投保業績有24.7億元，約占整體新契約保費的0.2％，比日本、美國、大陸的網投市占率都低，今年更因新冠肺炎疫情造成網投旅平險大幅衰退56％以上，且網投利變年金宣告利率也有公司降到2％以下，保費衰退75％，前五月壽險網路投保新契約保費僅3.76億元，占率更降到0.1％。