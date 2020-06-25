壽險OIU疫落千丈 保費近腰斬

新冠肺炎疫情讓壽險行銷受阻，但影響最大的還是專作境外客戶的國際保險業務分公司（OIU）。據保險局統計，今年前5月壽險OIU僅賣出16張保單，新契約保費僅876.7萬美元（約新台幣2.6億元），且今年僅剩下五家壽險公司還有OIU保單進帳，當初「專責」的OIU人員多已被解編轉往其他業務。

先前因為新冠肺炎，各國都進行邊境管制措施，境外人士不得入境，OIU更是無生意可作，很多去年底或今年初已談好的大保單，近來都因為無法親自處理保單等相關契約，因此無法完成投保、入帳。台灣對境外人士的境管措施6月下旬雖有鬆綁，但仍然嚴格，恐還難對OIU業績有助益。

保險局統計，目前只有五家壽險公司還有OIU保單的新契約保費進帳，即國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽與全球人壽，到5月五家公司共16張保單，比去年同期的87張保單衰退81.6％，保費則因今年有大保單進帳，16張共876.73萬美元，但仍比去年同期衰退48％以上。

前五月OIU業績，以新光人壽有五張保單、新契約保費731萬美元，在件數及金額上都居第一，但花了極大的力氣，也只拿到約新台幣2億元左右的業績，新壽強調，這是全金控式的服務，有些客戶也會在新光銀行OBU開戶，進行資金調度或理財，有些則是外銀轉介的VIP客戶，就是看好台灣保單利率略高，作資產配置。

第二名是富邦人壽的三張保單、新契約保費94萬美元左右；第三名是國泰人壽有兩張保單、25萬美元；全球人壽及台灣人壽也各有三張保單，但保費各以19萬美元與7萬美元，排名第四與第五。

當初敲鑼打鼓十多家壽險公司都要進軍OIU業務，但目前各公司紛紛解編OIU人員，有些不再推出保單，即今年就沒有OIU新契約保費入帳，就連現在的五家壽險公司，很多OIU人員也都歸建各單位，先去忙今年的保單大改款。