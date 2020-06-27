沒保醫療險差很大！ 醫院要討千萬帳單

有沒有保險真的差很大！美國有一名33歲女性Janet Mendez，日前染上了新冠肺炎病毒幾乎瀕死，直到四月才從醫院返回家中休養，但返家之後還沒養好身體，就收到了一連串的醫療帳單，總計治療金額將近新台幣1,300萬元。正當她驚恐萬分時，發現原來是醫院搞錯了，以為她沒有醫療險，把該由保險公司負擔的費用，直接向她追繳。

根據《紐約時報》報導，Mendez返家後不久就收到第一張帳單，金額為3萬1,165美元（約新台幣92萬元），但Mendez無法工作、難以行走，因此決定暫時先不處理帳單，專注讓身體康復。沒想到第一份帳單還沒解決，她又收到了第二份帳單，金額還高達40萬1,885美元（約新台幣1,184萬元）。

由於美國聯邦政府針對這次新冠肺炎疫情有提供財政協助，醫院因此補助Mendez第二份帳單的32萬6,851美元（約新台幣963萬元），但剩下超過7萬5,000美元（約新台幣221萬元）的金額及第一張帳單的費用，仍然要她自己負責。Mendez起初驚嘆「天哪，我該怎麼付這筆錢？」但隨後她就開心的得到答案說，她將不需要支付所有這一切費用，因為她的保險公司會賠付絕大部分的負擔。

即然她的醫療負擔已轉嫁給保險公司，為何她會一直收到醫院的追繳電話？她自己進行了解後才發現，混亂的部分原因是，她最近更換了健康險的投保公司，她到醫院時因為病情危急，也沒有給醫院新的保險公司資訊，所以醫院計費部門認為她沒有保險，直接向她發送了帳單。

醫院發言人告訴《泰晤士報》，這種錯誤過去也可能會發生，特別是在經濟不景氣和失業率飆升的情況下，很多人失去醫療險保障。當遇上這種情況，病人在養病恢復的同時，還是得清算複雜的醫療單據。

另一個值得關注的地方是，Mendez收到帳單後發現，她的門診費高達3,550美元（約新台幣10萬元）、藥品費4萬2,714美元（約新台幣126萬元），但醫院都沒有詳細列出藥物名稱及費用，其中最昂貴的項目，僅顯示「醫療-心臟護理」，費用在121萬元到241萬元之間。

台灣因為有健保的關係，新冠肺炎病患的醫療費都由政府買單，但台灣並不是所有疾病的昂貴醫療都可由健保負擔，例如，有許多醫材都有一定比例或全額的自付額，因此，不管台灣或美國，想要擁有無後顧之憂的醫療品質，還是得靠商業保險才行。

文章來源：好險網

延伸閱讀

女性投保醫療險 五重點

新冠肺炎醫療險 現買現保障

促銷醫療險免等待期 須下架