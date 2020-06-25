傷害險續期保費沒繳不自知 沒理賠才跳腳

民眾習慣利用信用卡扣繳續期保費，但有時扣繳失敗卻沒有發現，保單可能因此失效而不自知，直到發生事故想申請理賠時才發現保單已失效，此時想要求保險公司理賠，可能於法無據了。

有位民眾向保險公司買了一張一年期個人傷害險，保險期間為103 年 2 月 12 日至 104 年 2 月 12 日，之後保單年度到期前，就會續約延張保險期間，結果他於 108 年 4 月 12 日住院治療右肘挫傷及右拇指板機指，出院後向保險公司申請個人傷害險理賠，才發現他投保的一年期傷害保險，已斷保近4年。由於自認一直以來都有繳保費，於是向保險公司提出申訴。

該民眾表示，他是該保險公司的長期客戶，21年前就買了該公司的保單至今，保費都是用自動扣款續保，他是直到108 年 5 月申請理賠時，才知道這張傷害險已被停保，立即連絡經辦業務員，業務員表明不知此事。

他認為，保單會失效是因為，他沒有接到續期保費扣款通知書及續期保費扣款失敗通知書，保險公司也無法證明有寄至他的住處，郵局也未曾通知他去領信件，而他的住址從未更改過，承辦業務員也不知此事更沒有通知，所以錯在保險公司，保險公司應理賠4萬5千餘元的理賠金。

保險公司主張，確實曾於保險到期前，以平信寄發續期保費扣款通知書，到該保戶要保書所填寫的通訊地址；又於扣款失敗後，通知保戶儘速繳費。且該保單一年一期，保單到期多年，保戶皆未察覺已多年未交付保險費，也未收訖續保保險單，直到申請理賠後，才爭執皆未收到郵件，與常理有違。

更何況，傷害險並未強制課予保險公司有通知續保的義務，只要保戶未於期限內完成繳納續保保費，就可視為不再續保，因此，該保戶未完成傷害險續保無誤。 拿不到理賠金後，該民眾向金融消費評議中心提出申訴。

金融消費評議中心調查後表示，該保單確實有約定以信用卡扣繳續期保費，也確實扣款失敗，而保戶的要保通訊地址，也跟保險公司以平信寄發的續期保費扣款通知書相同。基於傷害保險契約條款並未明文保險公司有通知要保人續保的約定， 而保險法也未強制課予保險公司有通知要保人續保的義務，該保戶未在期限內完成繳納續保保費，當然視為不再續保，也就不能申請理賠了。

文章來源：好險網

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