網路賣保單出奇招 免費送4億元保額搶客

網路賣保單行銷招式愈來愈火！香港一家線上人壽保險公司Blue宣布推出「疫轉希望」方案，向受新冠疫情影響的特定行業員工免費送上1億元港幣（約新台幣3.9億元）的壽險保額，名額共400個，保障期為一年，每位參與者可獲25萬元港幣（約新台幣96.5萬元）的保障額度。

根據「疫轉希望」官網公布的申請條件，申請者必須符合「香港永久性居民」、「年齡介於18歲至55歲之間」、「並無持有任何Blue的現有保單」、「受疫情影響引致最近失業，或任職於旅遊航空及酒店、零售及餐飲、藝術及休閒行業，而因就業不足面對經濟壓力」等四點條件。

Blue是香港首間線上人壽保險公司，保戶只要在網路上回答簡單問題，就能立即保障。像是一款定期壽險產品的投保，只要在網路上回答三項與健康相關的問題，就可以完成網路投保。從Blue的免費贈保額方案可知，藉由議題打開知名度跟認同度是主要目的，而鎖定的客群也是非現有客戶。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，今年首季的整體保險產品申請數目為4倍，其中保障型產品申請數目增長為1.7倍。孔德秋也認為，線上保險將會成為新常態，參考證券行業由經紀主導變為網上化後的表現，預計線上保險的市場增長空間巨大。

目前台灣還未核准純網路保險公司營運，但隨著保險科技愈來愈成熟，線上投保已慢慢成為趨勢。由於疫情的關係，國內保險公司今年都大幅提高線上業務的開發，雖然壽險等重要保單，目前仍需透過業務員服務，但不想被市場淘汰，業務員最好儘早提升自我的數位能力，善用數位工具，才能在客戶慢慢習慣線上投保後，成功轉型。

文章來源：好險網

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