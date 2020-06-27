辦定存變買千萬保單 銀行賣保險手法曝光

這樣可以說意外比明天更先來到嗎？明明是拿著錢到銀行辦定存，一個瞬間、換個櫃台，出了銀行後，手上拿的卻是千萬保單，難怪金管會要嚴懲勸誘買保單的問題。

有位老農控訴某家銀行理專，不當勸誘買保單。他說，原本他想將辛苦賺來的老本，以保本保息的方式放在銀行作定存，結果走了一趟銀行後，銀行突然對他說，有利息比較高的商品，並指引他到理專那裡，然後開始介紹投資型保單。

誇張的是，理專只說投入100萬元，利息固定月領5,000元。由於聽起來利息確實比定存高，老農基於對銀行的信任，不疑有它的跟著理專的指示投保，還一口氣買了9張保單，包括5張變額壽險跟4張變額萬能壽險，一次就繳了1,180萬元保費。

老農表示，他不識字有些文件的簽名由理專代簽，手頭沒有任何股票、期貨或選擇權帳戶，根本沒有承擔風險的能力及經驗，但是理專為了有業績，卻不實代為勾選有投資經驗，可承受-6％或-11％風險。保險公司電訪時，理專還教老農說，電訪聽不懂沒關係，都只要回答「知道」就好。買完保單後，老農原本還認為保本保息，一直到詢問銀行，才知利息大幅減少，驚覺被騙了。

老農氣不過，找律師向金融評議中心提出申訴。銀行答覆， 保單重要事項告知書中，已名列各項費用的收取標準，老農也親簽聲明書，聲明已充分了解相關風險，更何況買了保單後，其中3張保單有做過標的轉換，難以認定老農全然不知所購買的是投資型保單，投資標的為基金。

金融消費評議中心審理後認為，老農對於理專的相關指控，應負舉證之責，但他提出包括要保書等文件，最多只能認定老農確有投保相關保險契約，評議中心依照這些證據，很難對老農主張的事實形成確信，因此也難以作出對老農有利的認定。換言之，老農若無法接受定存變保單，只能向法院提出告訴。

文章來源：好險網

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