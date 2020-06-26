生前更改要保人 免了贈與稅卻被補罰遺產稅

有財產轉移給下一代的人，保單變更要小心，壽險保單價值準備金屬要保人的財產權，即使在每年免稅贈與額度內辦理要保人變更，之後原要保人若兩年內不幸離世，仍要列入遺產稅申報，否則被國稅局發現，就會被連補帶罰。

有位民眾在106年間死亡，生前以本人為要保人，並以子女為被保險人，買了2張保單，這位民眾可能知道不久於世，105年間將2張保單的要保人變更為子女，截至變更日的保單價值合計200萬元。

原本這筆200萬元的保價金，併入這位民眾當年贈與他人的財產總值，沒有超過贈與稅免稅額220萬元，所以免徵贈與稅，直接達到節稅的目的。但因為變更完後不到2年，這位民眾就過世，但繼承人辦理遺產稅申報時，卻沒有將200萬元的保單價值列入遺產總額，最後被國稅局查獲，被補徵遺產稅額20萬元，並處罰鍰16萬元。

北區國稅局表示，依保險法規定，要保人於保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金的權利，要保人也可利用保險契約，向保險公司辦理保單借款，並且可以指定或變更受益人等依保險契約享有財產上的權利。

因此，民眾以要保人身分投保的保單，如果經變更要保人，就是移轉保險法上財產權益給其他人，如果被移轉的人也同意接受，就屬於贈與的行為，應按截至要保人變更日的保單價值，課徵贈與稅。

不僅如此，根據遺產及贈與稅法第15條規定，被繼承人「死亡前2年內」贈與被繼承人的配偶，及依民法第1138條及第1140條所定各順序繼承人的財產，應併入遺產總額課稅。

換言之，被繼承人於死亡前2年內，如果有贈與保單價值，就應計入遺產總額課徵遺產稅。不過，如果該保單價值高出免稅額，且已繳納贈與稅，也可以加計利息，從應該繳納的遺產稅額內扣抵，但扣抵額不得超過贈與財產併計遺產總額後增加的應納稅額。

文章來源：好險網

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