託人買旅平險 要保人、受益人亂填險失2千萬

友人相約出遊經常會委由其中一人買旅平險，過程通常不會注意要保人及受益人的填寫內容，但一個不小心，可能引發不必要的爭議，甚至造成巨大的損失。

一位黎姓男子105年與三名友人相約前往菲律賓長灘島旅遊，行前透過其中一位同行的傅姓友人，向新光人壽一名洪姓業務員，投保每人保額2,000萬元的旅平險。不料，在旅遊途中黎男意外溺水死亡，黎男的父母事後向新光人壽申請理賠，卻被告知受益人非黎男的法定繼承人，無法理賠。

黎男父母不解追問才知，兒子的傅姓友人幫4人購買旅平險時，居然要保人只寫傅姓友人自己，而兒子的保單受益人更是同行另一位任姓友人的兒子。黎男父母認為，兒子跟任姓友人之子毫無血緣關係，也非熟識，顯然受益人的填寫非黎男的意思，已超出黎男授權投保的範圍，指定受益人部分應對黎男不生效力。

黎男父母因此認為案情不單純，除了把新光人壽告到法院，還把同行的三人提起刑事殺人罪告訴。事後，任姓友人的父母均親自簽署「放棄同意書」，表達放棄領取保險金的相關權利，並同意由黎男母親申請理賠。負責投保的傅姓友人也主張，這件旅平險的要保人是4個人，投保時也有跟洪姓業務員說，保費再由她統一收齊後交給業務員。

法院審理後認為，保單既然照黎男之意投保，保費也是黎男自付，傅姓友人只負責代為申請及轉交保費，要保書雖形式上僅記載傅女一人，疏失漏載其餘3人，並不妨礙黎男為實質要保人的認定。

另外，根據保險法規定，「由第三人訂立之死亡保險契約，未經被保險人書面承認，並約定保險金額，其契約無效。」，該立法的意旨是要預防要保人以訂立死亡保險契約，而加害被保險人的道德危險。由於遍查保單相關文件，找不到黎男出具的書面，記載同意以任男之子為受益人，該筆保險金應為黎男的遺產，由法定繼承人繼承才是。

文章來源：好險網

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