南山找到失聯保戶親屬 理賠使命必達

每張保單都是壽險公司對客戶的承諾，南山人壽秉持公益服務業的精神，信守給付承諾的使命，當客戶失聯時，想方設法，把滿期金／還本金給付到客戶手裡；當客戶身故，南山人壽更不負所託，將這分愛傳遞給保戶最重要的家人。

早期的保單因投保時間久了，保戶搬家、移民，或因投保時沒有留下受益人的聯絡方式，導致保戶與保險公司失去聯繫；因此，內政部在2020年1月考量全台未能尋獲受益人的待給付金額已累積達新台幣40億元以上，為協助保險業者尋找受益人，內政部與金管會、壽險公會及各地方政府共同研商，訂定作業原則，只要保險業者檢附利害關係證明等文件，可向戶政機關申請大宗戶籍謄本，讓保險業者可以早日交付保險金予受益人。

客戶黃爺爺20多年前向南山人壽投保，後來因故辦理減額繳清，20年後這張保單有了一筆生存還本金。當南山人壽依黃爺爺投保當時保單上填載的地址寄發通知書，卻遭郵局退回。原來，黃爺爺當時的居所已因房舍老舊拆除，而黃爺爺也不知搬遷到何處。南山人壽多次透過服務人員尋找，並向戶政機關尋求協助，才知道黃爺爺已經身故。

南山人壽又指派中區理賠張專員尋訪黃爺爺的親人，聯繫上黃奶奶，後來黃奶奶的兒子聯繫張專員，言談中認為自己父親過世多年，且保單的事情家人毫無印象，也認定「天下沒有白吃的午餐」，其中必有詐。為了讓對方放心，張專員提供南山人壽客服電話，請黃先生親自撥打確認，兩天後黃先生來電告知，已確認父親真有保險金待領，在張專員主動到府協助下，數日後順利完成理賠給付。

張專員受訪時表示，南山人壽秉持「信賴、關懷、誠信」服務理念，打從心裡關懷保戶，珍惜每次與客戶接觸的機會。雖然黃爺爺已經失聯身故，但有機會找到，就不會放棄、一定要把這筆保險金交到保戶家人手上，希望可以讓保戶家屬體驗到南山人壽與眾不同的服務。

一張保單，是一世承諾，透過戶政機關協助與南山人壽客服團隊的努力，落實了公平待客「注意與忠實義務原則」，終於將保險金交到保戶家屬的手中。