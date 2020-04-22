利率高 今年前二月外幣保單撐住半邊天

利率較高、匯率划算，最重要是民眾想用美元保值。今年前二個月由外幣保單撐出壽險半邊天，據保險局統計，外幣保單前2月新契約保費近新台幣980億元，雖比去年同期衰退3％，但占前二月壽險新契約保費逾54.5％，超越新台幣保單的銷量。

其中，美元傳統型保單「一枝獨秀」，前二個月新契約保費23.04億美元（約合新台幣697億元），比去年同期成長15％，亦是同期外幣保單中唯一成長者，主要還是美元利率比新台幣高、美元近期強勢等因素。 美元傳統型保單應多是銷售美元利變壽險，今年不僅保單責準利率2.25％，高於新台幣保單的1.75％，宣告利率年初也在3.15~3.4％之間，比新台幣保單宣告的2％多，更具銷售魅力。



據保險局統計，今年前2個月，外幣投資型保單銷售約新台幣263億元，比去年同期衰退26％，新契約保費占整體外幣保單的26.8％，其中85％以上亦是美元投資型保單，約新台幣225億元，比去年同期衰退1％左右；其次是人民幣投資型約新台幣17億元，因為去年同期有熱銷的目標到期基金保單，今年初則無，同比衰退72％；澳幣投資型約新台幣9億多元，衰退42％。



外幣保單73％以上都是傳統型保單，因為美元傳統型保單撐盤，前二月成長10％，但除了美元傳統型保單成長15％，去年利率仍高、業績大幅成長的澳幣傳統型保單，因澳洲降息，今年前2月約銷售近新台幣16億元，衰退45％；人民幣傳統型前2月銷售約新台幣2.5億元，是外幣保單中，唯一款傳統型賣輸投資型保單者，今年前2月保費又比去年同期衰退69％。



今年前二個月外幣傳統型保單銷售前三名公司是南山人壽、國泰人壽及新光人壽；外幣投資型保單則是法國巴黎人壽、國泰人壽及安聯人壽占前三名。