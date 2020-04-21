疫情另類受災戶 實物給付保單全面衰退

新冠肺炎又一受災戶。金管會21日公布首季實物給付保單銷售統計，其中「醫療服務」類保單在今年首季銷售2.73萬張，比去年同期少了1萬張以上，保險局副局長張玉煇說，主要是因為與旅遊相關的保單，因新冠肺炎影響國人旅遊，投保量大幅減少。

這張旅遊相關保單即國泰人壽推出的海外急難救助專機附加條款，2019年首季銷售近3.8萬件，新契約保費621萬元，但今年前三月只賣出2.71萬件，保費460萬元，即件數少了1萬867件，衰退28.6％，保費則衰退近26％。

今年首季可能因為保戶也不想去醫療院所健檢，因此保單給付健檢機會的實物給付保單，前三個月「掛零」，即一張保單都沒有賣出，去年同期則有1張，保費2萬元。

第三款是給付殯葬服務的保單，今年首季銷售65件、保費126萬元，與去年同期70件、174萬相比，件數亦是衰退7％，金額衰退27.6％。

實物給付保單過去都是國壽的海外急難救助專機附加條款，銷售件數最多，主要是國人赴海外旅遊時，可在旅平險中附加此實物給付條款，若不幸在海外因疾病、意外，需要後送台灣醫療，國壽即會啟動此條款，提供醫療專機護送保戶回台接受治療。

但今年首季因為新冠肺炎疫情肆虐，國人減少出國旅遊，所以旅平險及附加海外急難救助專機條款的需求大減，首季已少了一萬多件，4月旅行人數更少，國壽去年上半年此醫療專機附加條款共銷售近8萬件，金額1,276萬元，即第二季有清明連假、端午節及6月早暑假出國者，銷售會比第二季好，但今年第二季眼看就快五一連假，疫情仍未受控，第二季海外急難救助專機的銷售件數及金額應也會衰退。

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