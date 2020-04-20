新冠肺炎若造成永久性嗅覺喪失 失能險有賠

新冠肺炎症狀難以捉摸，有人可能出現永久性嗅覺喪失，壽險業者表示，若不幸有此症狀，失能險可依失能等級11級理賠，但可能只有一次性失能保險金的5％，並沒有觸及月月或年年給付的失能扶助金理賠。

至於新冠肺炎可能造成肺部纖維化，算不算失能？壽險業者則說必須要看實際狀況，即肺部損壞的程度，及可否工作、自理生活，因為胸腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，需要專人周密照護者，是第一級失能，就是會啟動每月或每年給付的失能扶助金100％，僅是不能工作、生活需人扶助，是給付90％，若是還能自理生活是80％，能從事輕便工作者是給付40％。

這些理賠都必須看各公司保單條款及理賠部門的判定，因為容易存有爭議，因此壽險公司也不敢以此為號召，在疫情期間推薦失能險，同時有些公司的失能險沒有等待期，恐造成損率難以預估。

國泰人壽指出，若失能險保戶不幸罹患新冠肺炎而有永久性「兩側嗅覺完全喪失」的情形時，屬於因疾病所致的第11級失能，是否能理賠給付應依各別商品條款約定。

例如投保含有失能給付項目的傷害險，因新冠肺炎非屬意外事故，所以無法給付。但如果是投保含有失能給付項目的健康險時，則須再檢視保障範圍，若保障範圍包括11級失能時，則可理賠。

富邦人壽則表示，2020年1月1日前所銷售的失能險，針對鼻部失能，條款約定僅有「鼻部缺損，致其機能永久遺存顯著障害者」的失能等級，但從今年1月1日起才新增「鼻未缺損，而鼻機能永久遺存顯著障害者」，也就是以前是鼻子一定要有缺損才能算11級失能，現在是嗅覺喪失即可視為11級失能。

同時基於從新從優理賠原則，即便是今年1月1日前投保失能險的保戶，若事故發生日是在今年1月1日後，且經6個月治療後症狀固定，即可申領失能保險金。