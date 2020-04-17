1萬8罰款未繳房子遭法拍 壽險比房產有保障

一名陳姓男子，因欠繳交通罰款1萬8,000元，在遲遲不繳款的情況下，行政執行署直接把陳男名下一棟市價約250萬元的3樓透天厝，以135萬元法拍，連年逾70歲的陳母都下跪求情，引發社會爭議。以資產保存的角度看，壽險還比需要登錄的不動產有保障。

陳男是在民國95年起至108年9月間，發生酒駕、未依車道行駛、無照駕駛又不依規定參加道路交通安全講習等十多次違規行為，其中有5次當場被攔停查。之後因為陳男屢催不繳，監理所直接移送行政執行署宜蘭分署執行，並告知行政執行署陳男名下有一棟透天厝。

執行署收到案件後，曾以2次平信、11次雙掛號，多次通知陳男自行繳納，但都履行不成。因此在107 年直接查封陳男名下的不動產，並再次通知陳男繳款，陳男仍置之不理，因此，108年8月執行署直接把陳男的房子拿去法拍，並在今年1月第4次拍賣時，以135萬5,400元拍定。拍賣價金扣除相關稅費罰鍰後，所餘100多萬元，再返還陳男。

執行署原本表示，拍賣物原訂3月點交，但陳男希望能給一個月時間搬家，並承諾4月30日前會搬走。消息傳出後，台大法律系前教授等人認為，執行署為了區區的1萬8千元，就強行把市值250萬元的房子賤賣相當不妥，因此跟著陳家人到宜蘭執行分署陳情，年逾70歲的陳母還一度下跪求情，最後案情逆轉、暫緩點交。

台灣人對於土地跟房屋有很深的感覺，許多人一輩子努力就是為了買一間房子，然後留給子女，因此台灣的不動產跟日本一樣，採登記制，不是隨便就可以過戶。但即使是不動產，遇到政府的公權力，一樣瞬間就被迫出售，自己甚至連決定權都沒有。

相對的，保險契約是以被保險人的生命、身體健康法益為保障的對象，兼有危險分散、保障被保險人及受益人生活需求的社會機能性質，所以，即便陳男名下有壽險保單，除非陳男同意解約，拿回解約金，否則執行署也只能選擇不動產法拍，而動不了壽險保單的主意。

另外，雖然一般人買儲蓄險都是為了投資或儲蓄保值，但所謂的儲蓄險，只要是終身型壽險，一樣是人壽保單，只是保費計算跟保單價值準備金計算方式，與傳統終身壽險有異而已。換言之，儲蓄險只是一種泛稱，這類保險的保單價值準備金，一樣不能隨便就強制執行，最後還是要依保單性質跟種類而定。

文章來源：好險網

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