300萬遺產稅用土地抵繳狠虧 保險金付省2成

有民眾繼承一筆遺產，遺產稅300萬元，因為手頭現金不夠，向國稅局申請以繼承的土地抵繳。其實，除非是公共設施保留地，否則目前土地價值皆以公告現值計算，公告現值又低於市價，抵繳起來至少多付2成。此時若有壽險保險金，直接拿來繳稅，方便更划算。

目前遺產稅法規定，只要遺產稅額30萬元以上，就可以申請實物抵繳，但必須符合繳納現金確有困難的要件。有位民眾遺產稅應納稅額300萬元，遺產中有土地2筆、房屋1間、存款100萬元。因為現金不足，繼承人向國稅局申請以土地抵繳全部應納稅額300萬元。

國稅局審理後認為，被繼承人遺產中因為有現金100萬元，因此要求被繼承人先繳納100萬元的遺產稅，剩餘200萬元再申請土地抵繳。

一般遺產價值的計算，是以被繼承人死亡時的時價為準。如果抵繳的實物是土地或房屋，土地以土地公告現值為準，房屋以評定標準價格為準。

程序上，繼承人以繼承的土地抵繳遺產稅時，必須先辦理土地現值申報。因為繼承而移轉土地時，無需申報課徵土地增值稅，但繼承取得的土地因抵繳遺產稅再移轉給國家時，就需要申報土地現值，並以繼承開始時的土地公告現值課徵土地增值稅。

如果是公共設施保留地，原始取得價格通常都低於土地公告現值，因此用來抵繳遺產稅並不會比較吃虧。如果是一般的土地或房屋，不管是土地公告現值或評定標準價格，都低於市價，公告現值最多也只有市價的7~8成。

因此，用一般土地或房屋來抵繳遺產稅，等於是把行情高且有增值潛力的遺產拿去抵稅。若把土地或房屋用市價賣掉再繳稅，雖然取得的價款也要計入遺產總額，但可能還能多留一筆錢。缺點是，不動產變現不易，不太容易馬上變現後再繳稅。

相對的，如果趁早買好壽險保單，預留稅源。此時直接拿身故保險金去繳稅，把遺產稅轉嫁給保險公司，不僅能保有土地，連繼承的現金都可一毛不少，還不用因為公告現值低於市價的關係，實質上多付了2成給政府。

文章來源：好險網

延伸閱讀

遺產稅負擔重 善用兩大工具

抓很嚴！要保人、被保險人不同 就要遺產稅

張榮發遺產風波 懂用保險少付10億遺產稅