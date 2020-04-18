沒保險的悲哀 肺炎患者遺言：誰幫我付醫療費

新冠肺炎疫情狂掃全美國，醫療保險不足的問題也被凸顯出來。一位紐約新冠肺炎患者在即將垂死於呼吸器上時，最後吐出來的遺言是，「誰來幫我付醫療費？」。由於疫情讓許多人丟了工作，沒有保險的人有增無減，連已買了醫療險的美國人也被掃到，明年保費將因此大增4成。

根據CNN報導，一位紐約的護理麻醉師史密斯(Derrick Smith)，主要負責照料新冠肺炎患者，因為工作的關係，對失去患者的恐懼並不陌生，但現在新冠肺炎病毒肆虐，把他推向一個完全不同的可怕現實。

史密斯透露，他有一位即將垂死於呼吸器上的男病患問他，「誰來幫我付醫療費？」。史密斯說，這是他永遠不會忘記的最後一句話。這名患者病況嚴重、說話困難，但最關心的卻是誰可以幫他負擔起昂貴的手術醫療費用，即使當時他已沒有太大的存活可能性。史密斯因此打電話給他的妻子，讓他們有最後一次告別的機會。

史密斯說，大多數新冠肺炎患者在使用呼吸器後會死亡，插管後死亡率更高達80％。儘管史密斯有12年的重症看護和麻醉經驗，但這名患者的遺言是迄今為止，他見過最遺憾的事，讓他感到非常悲傷和恐懼。「當人們處理與生死有關的重大問題，卻又不得不擔心財務狀況時，是人生面臨的巨大失敗。」

美國是目前唯一沒有全民醫療保健的先進國家。根據美國人口普查的最新數據，2018年有將近2,800萬非年長者沒有保險。一位健康機構副總裁萊里拉維特（Larry Levitt）說，在沒有健康保險或保險不足的情況下，數以千萬計的人感染新冠肺炎將是美國面臨的重大挑戰。

更悲慘的是，考慮到高昂的醫療費用後，很多人生病可能因此拒絕就醫，許多保險公司和美國幾個州都放棄對某些保單持有人，提供新冠肺炎檢測的費用，但是患者仍然必須就診，並自行負擔其他檢查及可能產生的任何費用。

值得關注的是，由於新冠肺炎讓許多美國人失去工作，沒有保險的人口將會愈來愈多。而即使自己買得起醫療險，明年保費也將因為疫情的影響而大增4成，屆時醫療險的負擔也將更大。

台灣下半年也將因降息而調高各險種的保費，以美國的經驗來看，保險的重要性已不言而喻，最好還是趁保費調漲前，儘快規劃，才能取得完整的保障。

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