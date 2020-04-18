癌末確診3個月往生 不能先領殘廢金再領身故金

買了防癌險等健康險種後，若不幸確診罹癌，而且屬於癌症末期，在最後就醫階段，即使符合重大傷病條件，因為屬於立即可判定者的「疾病致死亡」，而非「疾病致殘廢」，因此，不能先領殘廢金，不久往生後，再跟保險公司請領身故給付。

一位唐姓保戶民國105年6月以自己為要保人，黃姓丈夫為被保險人，投保一張終身健康保險，繳費年期20年，保險金額2萬元。107年11月黃姓先生在上班途中昏厥，經路人緊急送往雙和醫院，醫生立即判斷是末期肝癌無法開刀治療，只能再存活3個月。之後黃姓先生即經常住院、返家、住院等循環不斷，直到至108年2月不幸逝世。

唐姓保戶表示，先生在雙和醫院就診過程中，曾前往榮總醫院及台大醫院檢查，所有醫生看法相同，肝已喪失機能，只能存活3個月，雙和醫院門診紀錄單記載「肝上皮細胞癌、重大傷病」等內容，過世時的診斷證明書則記載「因肝惡性腫瘤接受檢查治療後死亡。」唐姓保戶因此先向保險公司申請依保額的30倍，給付殘廢關懷等約126萬元保險金。

保險公司認為，殘廢的判定，是以黃姓被保險人於事故發生之日起，並經6個月治療後症狀固定，再行治療仍不能期待治療效果的結果為基準判定，但立即可判定者不在此限」。換言之，黃姓被保險人確診罹癌日起約3個月就身故，並不符合理賠的要件，因此，拒絕給付殘廢安養保險金、殘廢生活扶助保險金、殘廢關懷保險金。

保險公司強調，被保險人只是在死亡前曾出現短暫的殘廢狀態，之後旋即死亡，這應該屬於症狀惡化，而非保險契約所要求須經過一定時間後，仍無法恢復功能的症狀固定情形，否則任何人於死亡前，均會達到保險契約殘廢的程度，將造成凡投保即能領取殘廢保險金的不合理現象。唐姓保戶在保險公司拒賠後，一狀告到法院。

法院審理後認為，黃姓被保險人的肝臟機能因罹患癌症而受有嚴重損壞，再行治療仍不能期待治療效果，但尚未達「經治療病況穩定後，在身體機能上仍遺留各種程度之障害，且症狀固定」的狀態，與保險契約要件不合，應認為屬「疾病致死亡」，而非「疾病致殘廢」。因此，確診罹患肝癌後至死亡期間的體況，不符合保險契約所定殘廢的要件，不能請求保險公司給付相關殘廢保險金。

文章來源：好險網

延伸閱讀

投保、加保醫療險 需注意等待期

出差工作 買醫療險保平安

買醫療險竟被拒保？我該怎麼辦？