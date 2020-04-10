壽險保費懸崖 3月狂衰四成

沒有最慘，只有更慘。壽險3月新契約保費僅約780億元，創至少10年以來的同期新低，比去年同期更衰退近40％，前三月壽險新契約保費約2,580億元，衰退近35％，應是史上同期最大衰退幅度；前六大壽險公司都衰退20～60％不等。



此衰退幅度若持續下去，如果年衰退30％，即新契約保費只有8,900～9,000億元，不僅全年新契約保費無法保住兆元，甚至可能創金融海嘯之後，即近11年來新低。



壽險業今年首季保費要成長，卻遇到六大困難，一、責任準備金調降1碼，保費已比去年略貴，買氣已受衝擊；二、市場利率急降，美國聯準會降6碼（1碼等於0.25百分點），台灣中央銀行也降息1碼，投資利率也走低，讓利變保單宣告利率直直落，難有誘因；三、新冠肺炎疫情肆虐，業務員不能到處拜訪保戶，客戶也減少到銀行。



四、金管會3月開始控管目標到期基金保單，設定投資門檻後，壽險公司要推出有吸引力的保單，難度大幅提升，且南山人壽至今仍不能賣投資型保單，少一重要保費貢獻者；五、去年首季有高利保單、失能險等，目前已停售，今年基期高且無較大的行銷話題；六、今年下半年有金管會死亡保障門檻、保單邊際利益等新措施要上路，各公司首季都在「裝乖」。



去年3月國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽及新光人壽等前六大壽險公司，單月新契約保費就有956億元，除新壽90億元，另五家公司單月新契約保費都破百億元，國壽更有260億元，今年3月六大公司新契約保費僅509億元，衰退近47％，且單月只有國壽119億元、富邦人壽114億元，超過百億門檻。去年3月整體壽險新契約保費是1,296億元，今年3月才約780億元，美元保單買氣沒有明顯成長，投資型保單又因市場波動，保戶觀望，業績雪上加霜。