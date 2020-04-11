就醫72天賣2套房 住過ICU才知保險很便宜

英國首相強生（Boris Johnson）確診11天後，病情嚴重被轉進加護病房(ICU)。一般人對ICU的感覺只是病患病情嚴重，一位網友分享自己的經驗說，買保險即使大半輩子用不到，但最後時刻也會一下子把幾十年交出去的保費全部「賺」回來。一般人會嫌貴，主要是沒有見識到ICU的威力，「住過ICU後，才會發現保險真的很便宜」。

有位大陸網友分享親身的經歷說，他朋友的媽媽病危時住進ICU，最後還是沒有治好。在ICU裡，用上呼吸器等醫療器材，還請了看護工，幾千幾萬元人民幣的錢，一下就花光了，連個聲響都沒有聽到。

治療期間，醫生還跟他們說，能活多久，就看你們準備了多少錢。為此，他的朋友把家鄉的兩套房都賣了，但住了72天、賣了2套房，花費130多萬元人民幣(約新台幣520萬元)，朋友的媽媽還是走了。

另一位網友看到這篇分享文後，心有同感的說，如果你問大部分的人，保險有沒有用？每個人都會肯定的說有用，但如果你再問他們買不買？可能大部分人都選擇不買，原因很簡單，嫌貴。但買保險是一筆怎麼也不會虧本的買賣，之所以嫌貴，是還沒見識ICU的「威力」。因為一旦住進ICU，就是在燒錢續命。

這名網友表示，在ICU裡，首先會用到ECMO(葉克膜)，目的是取代心肺功能，維持人體器官組織氧合血的供應。配合葉克膜的運利，插一次管可以可以使用20天左右，插管肺和耗材費6萬元人民幣，每天使用費2,000元人民幣左右，一次使用下來差不多是10萬元人民幣。

另外，還有呼吸機，這部分的使用費相對便宜，首次使用加上插管費在1,500元人民幣左右，以後每天的費用是800元人民幣。但即使不到千元，普通家庭又有多少人能每天賺到800元人民幣？

血濾機(即連續性血液淨化裝置，CRRT)也是加護病房必需的設備，主要是模仿腎小球功能連續緩慢的進行濾過，排出體內過多的水分、電解質、代謝產物及部分毒素。這台機器首日使用費在7,000~8,000元人民幣，之後每日維持費在6,000~7,000元，血漿置換費在7,000~8,000元。短的需要使用3~5天，長的需要幾十天。

這名網友強調，住進ICU的人，通常都是危及生命的重大疾病。所以為了救命，只能什麼好用用什麼。大部分的特效藥物、先進設備，都是進口且要自費，醫療負擔就會很重。相對的，醫療險一年或許只要繳一點保費，卻能換來每年可觀的理賠。

比起ICU一天1~2萬元，買保險一年幾千至上萬元的保費還嫌貴嗎？只要每年固定花個幾千或上萬元的費用，關鍵時刻就能保住價值幾百萬元的房子，更重要的是，能買到活命的機會，這筆交易怎麼算都穩賺不賠。

台灣雖然有健保，但健保給付也有條件限制，多數先進的設施或藥物，健保並不給付。所以，買保險，才是真正的省錢。與其用一輩子來賭博，不如拿出不用很多的錢，給自己配置一份確定的保障，讓自己能更從容的面對未知的風險。

文章來源：好險網

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