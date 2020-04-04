東奧被迫延期1年 全球保險業將吞千億元帳單

日本首相安倍晉三與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）達成共識後，國際奧林匹克委員會（IOC）宣布，因新冠肺炎疫情肆虐，原定7月24日登場的2020東京奧運確定延期舉行。這樣一場四年一度的國際體壇盛事價值多少錢？用保險金來看，預估全球保險業將面臨數10億美元(約新台幣上千億元)的賠償金。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，安倍晉三24日與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫通電話，提議延後一年舉辦，巴赫完全同意，最晚在2021年夏天之前舉行。

根據保險業透露，國際奧委會對於歷屆主辦城市的投資大約有10億美元，並同時向保險公司投保約8億美元的保額，按照2%-3%的保費計算，國際奧委會今年也為東京奧運會支付2,400萬美元(約新台幣7.2億元)的保險費，這還不包括參與賽事的贊助商、酒店等其他周邊單位所購買的保險。

東京奧運會確定今年奧運延期後，全球保險行業預計將面臨數十億美元的賠償金。其中，多次承保奧運會的德國慕尼黑再保險集團，可能就有5億美元的理賠風險。但賽事延期是否符合理賠條件，要看具體的保單條款而定。

國際級的大型體育賽事保險範圍，一般也會注重在意外傷害、財產損失等風險的控管。其中，包括運動員、裁判、工作者（隊醫）、志工、賽事主辦方等多方人員的意外責任險，以及場地、設備等財產損失。另外，也會建立巨災保險，並透過再保險降低保險公司自己的風險。

文章來源：好險網