名導吳宇森妻驚傳腦瘤 3種保險規劃有保障

香港國際級名導演吳宇森的妻子牛春龍，驚傳腦中長了一顆乒乓球大小的瘤，在美國進行手術開刀，僅管手術順利完成，但有部份殘餘腦瘤仍壓到血管。一般人若想避免突如其來的腦瘤手術，造成生活經濟的重大危機，3種保險的規劃千萬不可少。

吳宇森與愛妻牛春龍結婚44年，牛春龍過去就有經常頭痛的毛病，多數時間是用薄荷棒止痛，2個月前突然感到頭痛、頭暈，坐在椅子上還差點跌倒，事後赴醫進行核磁共振檢查，發現腦中長了一顆乒乓球大小的腦瘤，日前選在新冠肺炎疫情高度危險的時期，在美國開刀手術。

由於腦瘤開刀手術中途可能會有腦中風或腦溢血的突發狀況出現，吳宇森跟太太都很恐慌害怕。原本美國醫生安排3月5日、吳宇森夫婦結婚44周年當天動手術，之後因故延後一星期，讓兩人先簡單慶祝結婚紀念日，降低了兩人的焦慮。術後仍有部份瘤壓到血管，考量完全去除的風險太大，因此尚未清乾淨的殘瘤，還要追蹤一段時間。

一般腦瘤切除是相當大的手術，醫療費更是龐大，台灣雖然有健保給付，但病患想要痊癒，仍得自費負擔一大筆的支出。如果像吳宇森他們選在美國開刀，醫療費更是驚人，如果事前有完整的保險規劃，不僅可以取得更好的醫療品質，還可避免經濟負擔過重。

其中，實支實付型住院醫療險是最基本的保障。只要是有住院動手術的事實，都可以向保險公司申請相關的給付。之後定期門診追蹤，一般也能申請日額型的門診醫療理賠。

如果是在美國進行手術，因為這類保單沒有將「住院手術」的地區，限制在「國內」，因此一樣可以取得理賠。被保險人回國後，可先向健保署申請費用核退，再向保險公司申請理賠。

其次，腦瘤手術也會有中風、癱瘓等風險，因此可以規劃重大疾病、特定傷病險，或長照險保單。萬一日後病人不幸手術失敗，而造成癱瘓需長期臥床，不管是重大疾病險或特定傷病險等險種，都有針對「癱瘓」給付保險金。依照條款的不同，可獲得「一次性給付」或「定期給付」。

文章來源：好險網

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