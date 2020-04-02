壽險降租救企業 火速放行

金融紓困競速！金管會2日火速發布暫行措施，准許保險業者與受新冠肺炎疫情影響的租戶「個別協商」，可用減租、緩繳或展延等各種方式協助租戶度過難關，同時留住好房客，金管會強調，完成租約協商後再送保險局備查，相關不動產到2021年6月底前可不受最低收益率限制。

壽險業投資用不動產帳列金額共1.27兆元，但已要計算租金收益率的則有1兆1,793億元，去年一年收租273億元；壽險業者估算，全台約有4～5千家企業是壽險公司的「房客」，將視受疫情影響的程度，逐家洽談降租、緩繳等事宜。

因為行政院關心相關金融紓困進度，原訂下周二（7日）才要宣布的壽險不動產暫行措施，在金管會主委顧立雄一早下令後，提前在清明連假的第一天宣布，同時也要求壽險公會火速設計相關統計表格，要壽險業者填報可能受影響的房產，並與租戶展開協商。

金管會表示，為因應新冠肺炎疫情衝擊，在4月1日已邀產、壽險公會及保險業者就降低受疫情影響不動產承租戶的租金負擔，導致各公司的投資用不動產未符合不動產投資有關即時利用並有收益的認定標準及處理原則，討論可行措施，最後決議未來相關暫行措施有三大處理原則。

一是由各保險公司評估承租戶受疫情影響的情形，個別與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等各種可行的協助措施。即不是通案全部降租，是對受疫情影響的房客才能個別協商降租，同時各壽險公司不得利用此時機，對利害關係人隨便降租。

二是保險公司針對現已達可用狀態並已訂有租約的不動產，提供承租戶相關租金協助措施，處理情況要向金管會專案報核，適用暫行措施期間到2021年6月30日屆滿。各公司可依實際降租作業辦理情形，採事後報核方式辦理。

三是申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率不需要列入依規定逐月檢視的範圍，也就是到明年6月底前，不用符合目前2.095％的最低投報率及六成以上出租率的要求，以利保險業者與承租戶協商協助措施。