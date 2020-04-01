獨》千張保單降息 國壽美元3.15％引公憤

新冠肺炎疫情擾亂全球市場，壽險業4月利變保單大降息，估計有近千張保單受影響，新台幣保單最多降息45基本點（1基本點等於0.01百分點），所有公司新台幣理財型利變保單宣告利率全面跌破2％，美元宣告最多降72基本點，大部分公司理財型保單都跌破3％，僅國泰人壽理財型宣告利率撐在3.15％，僅降5基本點。

一上午其他壽險公司瘋狂「客訴」龍頭國泰人壽，強調各公司美元理財型利變壽險4月都降息40~72基本點，主力保單宣告利率都降到2.6~2.9％之間，只有國壽只降5基本點，宣告3.15％，批評國壽是為了業績，沒有反應市場風險。

國壽執行副總林昭廷表示，國泰人壽的利變保單是跟全市場（除保德信人壽）不同的計息方式，即宣告利率「僅適用當月」，但其他壽險公司都是當月投保的保戶，適用當月宣告利率一年，例如國壽4月宣告3.15％，4月投保的保戶及之前投保的保戶，都適用此利率計算回饋金，但5月若調降為2.9％，則全部保戶也都用2.9％計息。

其他壽險公司則是4月宣告2.9％，則4月投保的保戶適用2.9％計算之後一年的回饋金，5月若宣告3％，4月投保的保戶也無法適用，必須等明年4月再度宣告新的利率。

林昭廷強調，3月美元公司債信用風險大幅攀升，國壽趁機投資「非常龐大」的金額，鎖住高利率，國壽3月的投報率「遠遠」足以支撐4月宣告利率3.15％，這是國壽將真實投資績效立即「回饋」給保戶，但市場利率近期已下降，5月宣告利率亦會反應，這之前都有提醒保戶。

不過其他壽險公司亦是大呼國壽反市場、不公平，強調大家都可以投資高利率的國外公司債，但風險極高，壽險公司應是穩健長期經營，且應有合理利潤，客訴國壽4月宣告利率是為了搶業績。

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