保費懸崖跳定了 富邦人壽估年衰20％

2020年新契約保費懸崖似乎「跳定」了。富邦人壽執行副總董采苓30日在富邦金控法說會中表示，業界普遍預估今年新契約保費會掉20％，即整體壽險業全年新契約保費就約1兆元，去年富邦人壽以2,063億元排名業界第一，今年預估降到1,500~1,600多億元。

不過，董采苓亦表示，由於保單組成會朝向保障型、分期繳保單，因此即便新契約保費衰退20％，但新契約價值（VNB）則不會減少這麼多；富邦人壽表示2019年VNB／FYP（新契約保費）的比率約17％，今年預估會穩住且往上成長。即代表新契約保單對獲利貢獻度反而會比去年增加。

富邦人壽強調其海外投資額度還有10％之多，即還有新台幣4千億元，算是大型壽險公司中最大空間，可加碼海外高收益標的；而富邦人壽投資的國際版債券約近新台幣6千億元，今年預估可能被贖回量約1,200~1,500億元之間，富邦人壽表示，去年就已開始部署新的投資，會加強投資國內不動產、現金殖利率高的股票。

海外投資部分，也因為暫時看淡大陸經濟，因此去年富邦人壽也減碼大陸債市，移往美洲市場，且有一部分「避難」，有約新台幣500億元加碼國內新台幣計價債券ETF，即不用避險、算是國內投資，但實際是持有海外債券，投報率在國內標的物中算高的。

受惠去年第四季股債雙漲，富邦人壽去年底公允價值經其他損益（OCI）項目，亦即淨值項下金融資產未實現利益高達620億元，股債各占約一半，比去年底增加1,147億元。