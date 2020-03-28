央行降息沒說的通縮隱憂 點燃儲蓄險買氣

新冠肺炎疫情蔓延，肩負穩定物價使命的中央銀行，擔心加劇衝擊台灣經濟，19日跟進美國宣布降息1碼，而且還警告通膨展望有向下的風險。儘管台灣還未步入通縮的階段，但央行已透露通縮的隱憂，此時理財以保守穩健為優先，儲蓄險反而成為資金最佳避風港，可望重新點燃相關商品的買氣。

通縮是指消費者物價指數(CPI)連續2季下跌，影響的程度比通膨還可怕，因為當所有物價皆下跌時，廠商勢必裁員減薪，民眾的所得也會縮減，進而回過頭來再影響消費意願，經濟就陷入一波又一波的衰退循環。

攤開過去的經驗，台灣曾在2003年SARS疫情恐慌期間，進入通縮危機。當年一開始民間消費先幾近零成長，店家於是降價吸引消費，促使年年上漲的外食費跌了1.13％，電影、旅館住宿、遊樂場入場費及旅遊團費所屬的娛樂服務費，也跌1.1％，造成2003年消費者物價指數最後跌到-0.28％。

新冠肺炎疫情爆發後，雖然大家瘋搶物資，但也僅限少數民生物資。隨著各國祭出鎖國防疫措施，經濟消費可能出現大幅縮減。國內進口物價目前就已呈現下跌趨勢，今年前2月以新台幣計價的進口物價指數年增率為-3.68％，讓通縮的壓力大大提升。

以央行降息政策來看，央行為了求取物價穩健，通常都會防患於未然。因此，央行才在19日的理監事會參考資料中，強調「通膨展望有向下風險」，暗示降息除了救市，也在抑制通縮危機發生的可能性。

在全球大降息潮開始後，央行的重貼現率已降到歷史新低，不僅定存已無利可圖，股、債也都面臨大幅震盪的風險，一不小心所有資產就可能化為泡沫，未來若台灣步上通縮時期，有效理財將更加困難。

整體來說，當景氣陷入通縮危機時，理財的最佳方式就是保守穩健，先求保值，再尋求資產增長的可能性，順序上保值優於報酬。以目前來看，儲蓄險商品相對具備這種優勢，可以當作資金的避風港，穩健保值的同時，還兼具報酬的取得，更重要的是，儲蓄險還有保險保障的功能。

即使金管會公布的壽險最低死亡門檻規定等措施，今年7月上路後，將限縮儲蓄險的收益，但除非市場大幅反轉向上，否則儲蓄險就像美元一樣，在全球陷入危機、資金氾濫之時，依舊是最搶手的標的。

不過，儲蓄險包括目標到期債保單、類全委保單及利變保單等多種商品，每個種類各有特色，投保之前最好先搞清楚商品性質，挑選一張最適合自己的保單，才能安然度過新冠肺炎的疫情。

文章來源：好險網

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