新壽經常性收益創新高 重壓電信股保平安

受到新冠疫情衝擊，全球股市有如上演「大怒神」暴漲暴跌，壽險公司投資操作難度增。新光金控26日召開線上法說會，新光金副總徐順鋆指出，新壽投資在海內外股票部位約占可運用資金10到12％，近期市場波動雖大，但主要投資國內低波動的高股息股，像是電信股相較其他股票的影響數比較小。

新光金控目前處於增資緘默期間，只能發布已公開的財務資訊。徐順鋆指出，目前新壽仍持續布局低波動、高殖利率股票，像在電信股部份就重壓近3千億元，波動相較其他類股來得小。而截至108年年底未實現股債部位達93.45億，絕大部份是股票大約占九成以上。

徐順鋆表示，值得注意的是，新壽的避險前經常性收益率已創下史上新高，108年的來自利息、租金、股利等經常性收益率達4.17％，在全球央行吹降息風下，「這麼高的收益率恐難再見」。

新光金控108年第四季合併稅後淨利為166.3億元，較前一年增加58.7％，初年度保費下降7.7％，主要是因為台幣短期儲蓄保險銷售放緩所致，不過，總保費3,182億元，仍呈現成長，主要因為保費結構調整後初年度保費雖下降，但續期保費成長強勁，至於合併總資產達2.98兆元，年成長率達10％。