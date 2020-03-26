壽險保費漲定？顧立雄：美國降到快零利率了

壽險保費是不是漲定了？金管會主委顧立雄26日在立法院透露，壽險業今年前二月投資的國際板債券被提前贖回達3,019億元，之後還有9,037億元可能被提前贖回，再投資面臨利差損擴大問題，所以要檢討保單責任準備金利率。至於保費會大幅提高，顧立雄說：「現在都什麼時代了，美國都降到快零利率了！」

亦即美國利率都快零利率，保戶若投保美元保單仍想拿到保證利率2.25％以上，是不合理。不過，顧立雄表示，責任準備金利率仍在討論中，還沒有任何定論。

如曾銘宗、郭國文等多位立委關心，新冠肺炎疫情造成全球資本市場波動，美國聯準會亦在短期內降息6碼（1.5個百分點），是否造成壽險業投資的債券被大量贖回，且股票投資出現大額損失。

顧立雄回應，要分利率、匯率及股市三層面，利率下降對壽險業早先投資的債券，會有大量評價利益，其次是壽險國外投資有90％是美元資產，美元升值，則壽險業資產兌回新台幣，就會有利益，至於股市投資，則利弊兼有，各公司都有一定的投資風險控管，金管會將緊盯壽險業的RBC及淨值。

對於全球降息影響債券投資，顧立雄表示，金管會已頒發相關規定，即壽險投資國際板債券不可贖回期要逾五年以上，之前未規定前的債券會有評價利益，但也可能出現提前贖回潮，今年2月底，壽險業投資的國際板債券已贖回3,019億元，但這些資金亦會再投資，如投資新發行的國際板債券2,722億元，另外新增投資國內公債、國庫券有1,908億元，投資新台幣債券ETF有 631億元，顧立雄說：「目前還沒有資金去化問題」。

但顧立雄強調，金管會將密切關注債券贖回問題，目前估算今年仍可能贖回9037億元。至於壽險投資債券被大量贖回，再投資部位利率更低，可能擴大利差損，顧立雄回應，就是要檢討責任準備金利率。

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