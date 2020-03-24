被罰沒有思過 遠雄人壽再被開單罰350萬元

被金管會開罰，卻沒有誠心「思過」，會再被重罰。金管會24日宣布，遠雄人壽被金檢出四大缺失，及數項小缺失，共被罰350萬元及6項糾正，其中被金管會開罰卻沒有通盤檢討法遵制度，被重罰180萬元。

金管會列出遠雄四大缺失，一是法令遵循制度檢討及專案查核件，即遠雄人壽沒有對金管會裁處的事項進行通盤檢討法令遵循制度弱點及風險評估，且法令遵循單位未確實辦理專案查核，這部分被罰180萬元。

二是對往來保經代通路管理考核、業務員招攬爭議的控管疏失，這部分被罰60萬元。

三是市場稱的「假投保、真理財」，即遠雄人壽接受機構法人購買利變型壽險的核保及保全作業，對受益人指定或變更，與原投保目的不符，這部分罰60萬元。

保險局副局長張玉煇表示，遠雄人壽被金檢出六張保單，原訴求保障員工，卻用機構為受益人，或訴求員工福利與留才目的投保，受益人也是法人，公司在核保上未落實審核。

四是防制洗錢作業方面，辦理法人保戶的實質受益人辨識作業，未採取合理驗證措施，也被罰50萬元。

另查該公司內部控制三道防線之聯繫溝通機制、法令遵循制度及專案查核作業、內部稽核作業、董事會及審計委員會之運作情形，未能有效發揮其功能，以及針對旅平險要保書收回管控未確實、辦理防制洗錢及打擊資恐作業之黑名單資料庫漏建檔、未落實執行客戶姓名或名稱檢核作業、撰寫國外投資報告欠完整、辦理資安監控及系統更新等作業欠周延、未將商品銷售後之檢討結果提報董事會報告等缺失，核有違反法令或有礙健全經營之虞，這些共六項糾正。