利率一再創新低 小心躉繳保單掀起停售潮

美國聯準會再度無預警降息4碼（0.5個百分點），壽險業者擔心，利率持續下降恐引爆海外債券贖回潮，不僅原本預估1兆元贖回量的國際板債券，連海外可贖回債都可能爆量，造成壽險業固定收益率急降，利差損擴大。

市場利率不斷下降，影響所及，4月壽險利變保單預期將大幅度降息，業者預估幅度可能有10～50個基本點（1基本點是0.01百分點），即美元利變保單宣告利率極可能不保3％，新台幣利變保單不保2％；另外，躉繳或傳統儲蓄型保單也可能在3月底停售。

壽險業27兆元資產中，約有新台幣18兆元的債券部位，其中國外債券、國際板債約有15～16兆元，因為利率走低，壽險業去年即預估國際板債券會出現贖回潮，金額高達新台幣1兆元，現在美國持續降息到接近零利率，壽險業投資海外債券有一大部分是可贖回債，「因為是可贖回，利率才會比較高」，這部分未來也可能出現大量贖回。

壽險業者分析，只要10％債券部位被贖回，就是1～2兆元，以年息3％計算，一年就少掉450億元的利息收入，若債券出現大贖回潮，再投資拿到的利率又很低，則今年壽險業固定收益率（recurring yield）可能大幅下降，之前不少公司訴求投資收益率超過資金成本，出現「利差益」的情況，在今年可能又反轉，即利差損問題再現。

不過也有壽險業者表示，近期市場利率急降，但同時間信用風險也急速攀高，企業此時提早贖債再發行成本不低，所以目前還不會看見大量國外債券贖回，不過市場「瞬息萬變」，目前難以預估第二季資本市場走勢。

壽險業者比較確定的是4月宣告利率一定會大幅調降，舊保單宣告利率也會大幅下降，但保戶若解約，也未必能找到高利率標的，建議先靜觀其變；另外是傳統儲蓄險，無論是躉繳、二年繳、六年繳，可能都會面臨停售、重新訂價的問題，否則再繼續賣下去會產生更嚴重的利差損問題。