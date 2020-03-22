保單零利率時代 即將來臨

全球央行競相祭出寬鬆貨幣政策、降息以救市，國泰人壽與中國人壽聯手建議，下半年保單責任準備金利率應該反應市場利率，新台幣長年期保單降5碼（1.25百分點）、美元長年期保單降3碼（0.75百分點），調降後短年期繳費新台幣保單可能降至零利率。

至於繳費6年以上、存續期間逾20年的新台幣保單責準利率從1.75％降到0.5％，同款美元保單則從2.25％降到1.5％，郵局過去熱銷款6年繳費、6年期滿的儲蓄險保單責準利率則可能由1％降到0.25％，比銀行定存利率還低，也就是說壽險保單的「儲蓄功能」將趨近於零，壽險商品比銀行存款先走向「零利率時代」。

壽險業者建議新利率7月1日跟著死亡保障門檻等規定一起上路，估計新台幣長年期保單保費會比現在貴四成以上，美元長年期保單則貴三成，但壽險業表示「長痛不如短痛」，現在不調降，將創造更多利差損。

目前相關建議案已提上「議程」，保險局要求所有壽險公司在23日回覆意見，將再開會討論。大部分壽險公司都表示「贊成此方向」，但也有壽險公司希望「不要一次降這麼狠」，爭取新台幣長年期保單責準利率也只降3碼到1％，這樣短年期繳費的保單不會完全零利率。

國壽的建議案是依責準公式計算，新台幣10年期公債殖利率近期降到0.5％附近，美元10年期公債則在0.88～1％附近，所以建議下半年新台幣保單最多降5碼，美元保單更「提前反應」降3碼（依公式可只降2碼）。

國壽也提出四大降利率理由，一是市場無風險利率已降到1％以下，且短期難以大幅彈升，未來要接軌IFRS17，現在如果再賣責準利率1.75％的新台幣保單，未來要增提極大量的準備金，會創造新的利差損問題。

二是新台幣保單利率若降到0.5％，有助吸引壽險資金大量投資國內，如公共建設等許多投資標的年化報酬率都在1％以上，以現在保單利率看如同雞肋、不符資金成本，降息後就會大家搶著投資。

三是壽險業不用再冒風險大量投資海外，每年也可省下至少數百億元的避險成本。

四則是日本壽險業零利率20年，依舊可設計出保單、可以活得很好，台灣應及早適應「高利率再也回不去」的環境，與其衝1兆元新契保費，卻有1個百分點的利差損，不如5千億元保費但年賺0.5個百分點的收益。