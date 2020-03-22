壽險新契約保費大衰退 面臨兆元保衛戰

壽險新契約保費今年是「大懸崖」還是「緩降坡」？據壽險公會統計，今年前2月新契約保費1,797億元，較去年同期衰退31.8％，是史上罕見的衰退幅度，3月又遇上新冠肺炎疫情，及全球股災，上半年業績恐難有大起色，下半年死亡門檻等新制上路，若不能將衰退幅度縮小，則全年新契約恐保不住1兆元。

壽險業目前面臨四大難題，一是超低利率環境，無論是預定利率、宣告利率都低，保單賣相不若往年；二是新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，資本市場波動，業績若太好，資金也無法去化，經營風險恐提高；三是保險局強化監理，要求逐步作好接軌IFRS17的準備，儲蓄險保單越來越難生存，四是這波疫情不知持續到何時，也會影響業務人員行銷，今年業績要成長，需要一點「奇蹟」。

壽險元月新契約保費雖然有去年底停售效應遞延，單月1,053億元，但2019年元月的停售效應更大，單月1,678億元，造成今年第一個月新契約保費就衰退37％。

今年農曆年假期落在1月，2月還有1月的業績遞延，且工作天數比去年多，但2月新契約保費僅近744億元，創48個月、亦即四年來的單月新低，比去年同期衰退22％左右，雖然衰退幅度縮小，但買氣未見提升。

前二個月各類險種，以傳統壽險成長最多，2月單月新契約保費108億元，前二月累計則有296億元，同比成長118.6％，其中主要還是固定利率的六年繳費終身壽險熱賣，顯示在低利率環境下，還是有許多保戶是追求長期的固定利率。

至於利變壽險前二個月新契約保費789億元，衰退逾49％，幾乎是腰斬，主要還是宣告利率不若去年「亮眼」，影響買氣；蕭條多時的利變年金前二月新契約保費70億元，衰退19％，不復過往吸金力道。

投資型保單前二月銷售553億元，也比去年同期衰退28％，除了投資環境波動，保戶觀望外，去年同期可能有目標到期基金保單熱銷，另外是南山人壽至今不能賣投資型保單，三大原因都讓投資型保單未能恢復成長動能。

另外前二月傷害險，即意外險賣近18億元，衰退2.2％；健康險，即醫療險銷售71億元左右，成長5.6％，與傳統壽險是今年前二月唯二成長的險種。

壽險新契約保費前二月衰退近32％，若衰退幅度不能縮小到22％以內，則全年將無法保住1兆元的新契約保費。

但近年壽險業極力推動分期繳保單，前二月續期保費3,588億元，除了比去年同期成長4.1％外，也幾乎是新契約保費的2倍，壽險業者一般都表示，分期繳保單若持續，對壽險中長期獲利才有顯著幫助。