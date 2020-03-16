獨》疫情發燒 保險公司即起管控出國

別因出國，害全公司無法運作。保險局已緊急通知各保險公司，要求對高層主管、從業人員及同住眷屬、室友進行「出國管控」，全面避免非必要的公務及非公務出國，若是公司董事長或總經理仍要出國，必須先通報保險局，說明出國及回國時間、國外的每天行程、隨行人員及防疫準備作為。

各國都在嚴控新冠肺炎疫情，但台灣15日出現六例境外移入案例，其中有金融從業人員因出國玩，回國後又隱瞞自己出國，繼續工作，並參加金融圈會議，最後確診，造成公司停業，這位從業人員同住的室友，有壽險公司員工、會計師事務所人員及投信公司員工，都進行必要的隔離檢疫，各金融機構與這名確診者同一場會議的人員，目前都在排查中，接觸人員目前還沒有確診案例，但已造成金融市場「人心惶惶」。

各保險公司已收到保險局緊急通知，開出三大要求，一是要求各保險公司進行「出國控管」，全面避免非必要的公務與非公務出國，董事長及總經理若仍要出國，必須事先報告保險局，除了出國與返國的時間，連每天在國外的行程、隨行人員、要如何防疫等都要告知。

二是各公司對自家高層主管或從業人員，包含同住的家人眷屬、甚至室友，若有人自國外返國，都必須要求這些人依規定進行居家檢疫 或自主健康管理，與這些居家檢疫或隔離的返國人員有接觸的人，也要主動通報公司，並進行自主健康管理。

三是各保險公司若有人確診新冠肺炎，或是有隔離、居家檢疫，或自主健康管理的情況，包含同住家人、室友，或曾接觸到確診新冠肺炎者，都要即時以重大偶發事件通報保險局。

也就是說保險局要求各保險公司不只高層主管，連員工、員工同住的家人或室友，都最好少出國，若一定要出國，必須依規定進行居家隔離或自主管理，避免因出國染疫，造成金融機構無法運作，進而影響金融市場秩序。

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