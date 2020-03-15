金融業搶人才不忘防疫 採線上面試

新冠肺炎疫情仍在蔓延，但金融業搶人才的腳步不能慢，各大金控、銀行與壽險公司3月開始搶儲備幹部（MA），但為避免人員進出、接觸傳染，如國泰金控、富邦金控等今年都將採線上或視訊面試，國泰人壽則首度採用線上無人面試，面試者看見問題後要立刻錄影回答，無法重試或取消，所以新鮮人可能也要有「直播主」的風範，才可望加分。

有7兆元資產的國泰人壽，可以說是一家大型「投資公司」，有3兆多的債券、數千億元的股票部位，還有放款、不動產投資、私募基金投資、創投等，不含不動產、放款部門，光實際負責操盤的投資人員就有200位以上，國壽徵求投資金融家（CIM），光應試者就有200～300人。

國壽投資部門副總蔡宜芳表示，尋找投資人才沒有限定要哪一科系，但每年錄取者中，表現較引人注意的多是學生時期就愛涉獵各種書報雜誌，參與各式講座，也會參加學校投資社團、自己具實際投資經驗者；但也有學校成績非常好，精通學術理論者，這種人就是需要進國壽投資部門後，給予實戰訓練。

蔡宜芳說，挑選CIM要過三關，第一關除了線上性向測驗、領導力、數學與語言等測驗外，還會要求操作投資軟體，或在24～72小時內交出投資報告等。投資部門需要極高的「抗壓性」、立即應變能力，表現佳者進入第二關面試，過去實體面試時，曾一次五位候選人入場，面試官提問後，只有優先舉手的前二位才可以答題，考驗立即反應的勇氣與應變力；第三關即是國壽高階主管群的面試，問題更多元化、壓力會更大。

今年因為新冠肺炎疫情，但各家都在搶MA的情況下，國壽首度採線上虛擬面試，由面試者錄影介紹自己或回答問題，不能重錄，就跟一般面試一樣，錄影成效決定是否能進入主管面試關，但目前國壽仍要看疫情發展，決定要用實體面試還是繼續線上虛擬面試。