五大壽險獵MA 祭百萬年薪

資本市場波濤中，誰能hold住數億到數百億部位而處變不驚？五大壽險公司打出新鮮人首年即可年薪百萬元、完整培訓及海外工作機會，尋找新一代「台版巴菲特」，只要通過考驗，未來即可望獨當一面操作龐大的壽險資金部位。

五大壽險公司今年MA名額約90～95人，由於競爭激烈，錄取率可能不到5％。國泰人壽今年要徵求十位金融投資家（CIM）與12位跨金控子公司培訓的金融策略家（GMA），前者偏投資訓練，後者則是策略經營面，除了年薪百萬外，還有跨部門歷練、海外實戰等，CIM去年錄取十位，錄取率僅3.6％。

國壽強調，若完成培訓，即從研究員起步，進行產業研究及投資建議，合格CIM的投資建議幾乎都會被採納，之後逐步晉升到科級主管，每人管理的部位是數億元到上百億元，現在國壽很多科級主管都是7年級生。投資部門績效表現佳者，曾有人紅利獎金就有七位數。

台灣人壽也是有投資交易組MA，與跨銀行、人壽的保險數位組MA，今年約要10～15人，除了首年培訓期間即年薪百萬，二年培訓合格即可升任經理，年薪再跳大級，且後續可望有員工配股、員工持股信託等留才獎勵機制。

中國人壽今年要招募十位MA，訴求要用二年的時間培訓出國際化經營管理及接班人才，尋找金融科技、財務工程、數據分析、經營管理等最好能跨領域、複合型的人才，同樣是年薪百萬、一對一導師制，還定期與中壽總經理有溝通會議等，以準接班人方式培養。

富邦人壽與富邦金控共同徵求MA，人壽約八位名額，初期富邦人壽MA以投資管理為主，今年第16屆，很多MA都已是富邦人壽的投資部門主管，隨富邦人壽規模擴大，今年需求海外發展、國際會計、風管、金融科技及銀保通路等多元人才。

南山人壽今年要擴大徵求MA，共要30～40名，同樣都許下首年年薪百萬、高階主管直接指導，讓新鮮人可快速提升視野，若進入投資部，會從債、股、匯等多方面培訓。

五大壽險公司合計資產逾20兆元，台股部位上兆元，還有10多兆國內外債券、基金、私募基金等，更要兼顧10多兆元海外投資匯率避險，投資部門上百到數百位，要不斷補充新血，培訓新一代投資高手。